Juventus odpadł z Ligi Mistrzów. Spalletti poznał decyzję ws. przyszłości

Juventus był o krok od cudu w spotkaniu z Galatasaray. Marzenia o awansie zabrał im w dogrywce Victor Osimhen. Stara Dama odpadła z Ligi Mistrzów, ale Luciano Spalletti nie musi obawiać się zwolnienia. Trener otrzyma nowy kontrakt.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti otrzyma nowy kontrakt w Juventusie

Niesamowity był to wieczór z Ligą Mistrzów na Allianz Stadium w Turynie. Koszmar, jaki wydarzył się chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie, czyli czerwona kartka dla Lloyda Kelly’ego przerodził się w chwilowy cud. Stara Dama grając w dziesięciu, doprowadziła do wyrównania w dwumeczu, wygrywając w regulaminowym czasie gry z Galatasaray (3:0). O wyniku musiała rozstrzygnąć dogrywka.

W dodatkowych trzydziestu minutach szczęście opuściło Juventus. Najpierw do siatki trafił Victor Osimhen, a pod koniec jakiekolwiek nadzieje zabrał Baris Apler Yilmaz. Mimo zwycięstwa (3:2) odpadli z Ligi Mistrzów na etapie rundy play-off.

Mimo odpadnięcia na tak wczesnym etapie, Luciano Spalletti nie musi martwić się o swoją przyszłość. Były selekcjoner reprezentacji Włoch nie zostanie zwolniony ani nie odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt. Giorgio Chiellini w rozmowie ze Sky zdradził, że nowa umowa dla 66-letniego trenera to obecnie jeden z priorytetów Juventusu.

– Nowa umowa dla Luciano Spallettiego nigdy nie budziła wątpliwości. To jeden z naszych priorytetów. Wkrótce spotkamy się, aby omówić szczegóły kontraktu – zdradził Giorgio Chiellini w rozmowie ze Sky, cytowany przez Fabrizio Romano.

Spalletti przejął Juventus w trakcie bieżącego sezonu, zastępując pod koniec października Igora Tudora. Prowadził drużynę w 26 meczach, a jego bilans to 14 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek.