Juventus odpadł z Ligi Mistrzów. Spalletti poznał decyzję ws. przyszłości

08:36, 26. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano / Sky

Juventus był o krok od cudu w spotkaniu z Galatasaray. Marzenia o awansie zabrał im w dogrywce Victor Osimhen. Stara Dama odpadła z Ligi Mistrzów, ale Luciano Spalletti nie musi obawiać się zwolnienia. Trener otrzyma nowy kontrakt.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti otrzyma nowy kontrakt w Juventusie

Niesamowity był to wieczór z Ligą Mistrzów na Allianz Stadium w Turynie. Koszmar, jaki wydarzył się chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie, czyli czerwona kartka dla Lloyda Kelly’ego przerodził się w chwilowy cud. Stara Dama grając w dziesięciu, doprowadziła do wyrównania w dwumeczu, wygrywając w regulaminowym czasie gry z Galatasaray (3:0). O wyniku musiała rozstrzygnąć dogrywka.

W dodatkowych trzydziestu minutach szczęście opuściło Juventus. Najpierw do siatki trafił Victor Osimhen, a pod koniec jakiekolwiek nadzieje zabrał Baris Apler Yilmaz. Mimo zwycięstwa (3:2) odpadli z Ligi Mistrzów na etapie rundy play-off.

Mimo odpadnięcia na tak wczesnym etapie, Luciano Spalletti nie musi martwić się o swoją przyszłość. Były selekcjoner reprezentacji Włoch nie zostanie zwolniony ani nie odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt. Giorgio Chiellini w rozmowie ze Sky zdradził, że nowa umowa dla 66-letniego trenera to obecnie jeden z priorytetów Juventusu.

Nowa umowa dla Luciano Spallettiego nigdy nie budziła wątpliwości. To jeden z naszych priorytetów. Wkrótce spotkamy się, aby omówić szczegóły kontraktu – zdradził Giorgio Chiellini w rozmowie ze Sky, cytowany przez Fabrizio Romano.

Spalletti przejął Juventus w trakcie bieżącego sezonu, zastępując pod koniec października Igora Tudora. Prowadził drużynę w 26 meczach, a jego bilans to 14 zwycięstw, 6 remisów i 6 porażek.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź