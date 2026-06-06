Chiesa przerwał milczenie. Ujawnił, jak naprawdę wyglądało rozstanie z Juventusem

19:29, 6. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Federico Chiesa otwarcie przyznał, że marzy o powrocie do Juventusu. W rozmowie cytowanej przez "La Gazzetta dello Sport" zdradził kulisy swojego odejścia z Turynu.

Federico Chiesa
Obserwuj nas w
fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Mocne słowa byłej gwiazdy Juventusu

Federico Chiesa wrócił wspomnieniami do rozstania z Juventusem i nie ukrywał emocji związanych z klubem, w którym występował w latach 2020-2024. W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi skrzydłowy Liverpoolu odniósł się zarówno do swojej przyszłości, jak i do okoliczności, które doprowadziły do jego odejścia z turyńskiej ekipy.

– Jestem otwarty na wszelkie oferty, najważniejsze to grać. Nie jestem na tyle arogancki, żeby twierdzić, że absolutnie muszę znaleźć się w podstawowym składzie. Jestem gotowy walczyć o miejsce w drużynie, bez względu na to, gdzie się znajdę. Cesc Fabregas to trener pierwszej klasy. Nikt nie wyobrażał sobie Como w takiej formie, w jakiej jest teraz. To wspaniała drużyna. W każdym razie byłem rozczarowany, że Juventus nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów – mówił Chiesa cytowany przez „La Gazzetta dello Sport”.

Jeszcze większe poruszenie wywołały jednak jego słowa dotyczące Juventusu. Włoski skrzydłowy ujawnił, że nigdy nie chciał opuszczać klubu i zaprzeczył doniesieniom, jakoby oczekiwał wygórowanych zarobków.

– Zaskoczyło mnie to, bo wraz z przybyciem Luciano Spallettiego, którego miałem szczęście poznać w reprezentacji, Juventus odzyskał równowagę. Ostatecznie sprawy potoczyły się źle. Chciałbym wrócić do tego klubu. Nigdy bym nie odszedł. Krążyły plotki, że chcę wielkich pieniędzy, ale było inaczej: nigdy nie zaproponowano mi przedłużenia kontraktu. Nigdy nawet o tym nie rozmawialiśmy. Giuntoli i Thiago Motta powiedzieli mi: „Fede, nie potrzebujemy Cię, znajdź sobie nowy zespół”. Miałem szczęście, bo zacząłem od nowa w jednym z pięciu najlepszych klubów świata, Liverpoolu. Niemniej Juventus zawsze będzie w moim sercu i chciałbym wrócić. Nigdy nie rozmawiałem o pieniądzach z Juve i nigdy nie będę – zaznaczył piłkarz.

Chiesa jest piłkarzem Liverpoolu od lata 2024 roku. W poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki i notując trzy asysty. Jego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości