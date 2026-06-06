Chiesa przerwał milczenie. Ujawnił, jak naprawdę wyglądało rozstanie z Juventusem

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Mocne słowa byłej gwiazdy Juventusu

Federico Chiesa wrócił wspomnieniami do rozstania z Juventusem i nie ukrywał emocji związanych z klubem, w którym występował w latach 2020-2024. W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi skrzydłowy Liverpoolu odniósł się zarówno do swojej przyszłości, jak i do okoliczności, które doprowadziły do jego odejścia z turyńskiej ekipy.

– Jestem otwarty na wszelkie oferty, najważniejsze to grać. Nie jestem na tyle arogancki, żeby twierdzić, że absolutnie muszę znaleźć się w podstawowym składzie. Jestem gotowy walczyć o miejsce w drużynie, bez względu na to, gdzie się znajdę. Cesc Fabregas to trener pierwszej klasy. Nikt nie wyobrażał sobie Como w takiej formie, w jakiej jest teraz. To wspaniała drużyna. W każdym razie byłem rozczarowany, że Juventus nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów – mówił Chiesa cytowany przez „La Gazzetta dello Sport”.

Jeszcze większe poruszenie wywołały jednak jego słowa dotyczące Juventusu. Włoski skrzydłowy ujawnił, że nigdy nie chciał opuszczać klubu i zaprzeczył doniesieniom, jakoby oczekiwał wygórowanych zarobków.

– Zaskoczyło mnie to, bo wraz z przybyciem Luciano Spallettiego, którego miałem szczęście poznać w reprezentacji, Juventus odzyskał równowagę. Ostatecznie sprawy potoczyły się źle. Chciałbym wrócić do tego klubu. Nigdy bym nie odszedł. Krążyły plotki, że chcę wielkich pieniędzy, ale było inaczej: nigdy nie zaproponowano mi przedłużenia kontraktu. Nigdy nawet o tym nie rozmawialiśmy. Giuntoli i Thiago Motta powiedzieli mi: „Fede, nie potrzebujemy Cię, znajdź sobie nowy zespół”. Miałem szczęście, bo zacząłem od nowa w jednym z pięciu najlepszych klubów świata, Liverpoolu. Niemniej Juventus zawsze będzie w moim sercu i chciałbym wrócić. Nigdy nie rozmawiałem o pieniądzach z Juve i nigdy nie będę – zaznaczył piłkarz.

Chiesa jest piłkarzem Liverpoolu od lata 2024 roku. W poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki i notując trzy asysty. Jego kontrakt z angielskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.