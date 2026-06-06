Transferowa bomba we Włoszech. Juventus chce sięgnąć po lidera Milanu

Mike Maignan znalazł się na szczycie listy życzeń czołowej ekipy Serie A. Według informacji podanych przez SempreMilan.com czołowa włoska ekipa planuje zmiany między słupkami.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

To może być jeden z hitów lata. Juventus celuje bardzo wysoko

Mike Maignan może stać się jednym z bohaterów letniego okna transferowego we Włoszech. Jak informuje SempreMilan.com, Juventus poważnie rozważa pozyskanie bramkarza Milanu, a temat transferu miał już wyjść poza etap zwykłych spekulacji.

Według źródła działacze Starej Damy nie są w pełni usatysfakcjonowani postawą Michele Di Gregorio. Chociaż bramkarz miał być ważnym elementem projektu budowanego w Turynie, jego występy nie przekonały władz klubu na tyle, by zrezygnować z poszukiwań nowego golkipera przed kolejnym sezonem.

W tej sytuacji głównym kandydatem do wzmocnienia pozycji bramkarza stał się właśnie Maignan. Francuz od kilku sezonów należy do czołowych zawodników Serie A i jest uznawany za jednego z najlepszych golkiperów w Europie. Jego doświadczenie, umiejętności przy grze nogami oraz zdolność do podejmowania kluczowych interwencji sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Juventus.

Alternatywą dla reprezentanta Francji pozostaje Guglielmo Vicario. Bramkarz Tottenhamu Hotspur również znajduje się na radarze Juventusu, ale obecnie to właśnie Maignan jest postrzegany jako priorytetowy cel transferowy.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy Juventus zdecyduje się na odważny ruch po jednego z największych rywali z Serie A. Nie można jednak wykluczyć, że finalnie skieruje uwagę na inne dostępne opcje.