Nie Messi, nie Ronaldo. Mbappe wskazał piłkarza, który imponował mu najbardziej

Kylian Mbappe wskazał rywala, który zrobił na nim największe wrażenie podczas kariery. Gwiazda Realu Madryt bez wahania wymieniła jednego z najlepszych obrońców świata.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie miał wątpliwości. Tylko jednego rywala nazwał „bestią”

Kylian Mbappe od lat mierzy się z czołowymi defensorami światowego futbolu, jednak tylko nieliczni potrafili na tyle zaimponować francuskiemu napastnikowi, by zapadli mu w pamięć na długie lata. W rozmowie przytoczonej przez „AS”, powołujące się na kanał Sorare w serwisie YouTube, zawodnik Realu Madryt wskazał przeciwnika, którego uważa za najtrudniejszego, z jakim przyszło mu rywalizować.

– Trzy lub cztery lata temu lubiłem rywalizować z Virgilem Van Dijkiem, ponieważ uważano go wówczas za najlepszego zawodnika na swojej pozycji. Był bestią – powiedział Mbappe cytowany przez serwis „AS”.

Słowa francuskiej gwiazdy nie powinny dziwić kibiców śledzących europejską piłkę nożną. Van Dijk przez wiele sezonów stanowił fundament defensywy Liverpoolu i był jednym z głównych architektów sukcesów zespołu prowadzonego przez Juergena Kloppa. Holender słynął z doskonałego ustawiania się, siły fizycznej, spokoju w rozegraniu oraz umiejętności wygrywania pojedynków z najlepszymi napastnikami świata.

34-latek występuje w Liverpoolu od stycznia 2018 roku. Od tego czasu rozegrał 374 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył 36 bramek i zanotował 16 asyst.