Yaya Toure dostał wielką szansę. Wszystko jest już uzgodnione

19:47, 6. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sports

Yaya Toure rozpoczyna nowy rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Według informacji Sky Sports były gwiazdor FC Barcelony i Manchesteru City obejmie Slovan Bratysława.

Yaya Toure
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Yaya Toure

Legenda Barcelony i Manchesteru City wraca do gry. Tym razem w nowej roli

Yaya Toure jest o krok od objęcia pierwszej samodzielnej posady trenerskiej w zawodowej piłce. Jak informuje Sky Sports, były reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej osiągnął porozumienie ze Slovanem Bratysława i w najbliższym czasie ma zostać szkoleniowcem pierwszego zespołu słowackiego klubu.

Dla byłego pomocnika będzie to wyjątkowy moment w karierze. Chociaż po zakończeniu gry pracował już w różnych rolach szkoleniowych, nigdy wcześniej nie pełnił funkcji pierwszego trenera seniorskiej drużyny. Praca w Slovanie będzie więc jego pierwszym tak poważnym sprawdzianem w roli głównego szkoleniowca.

Do sztabu szkoleniowego 42-latka ma dołączyć również Darren O’Dea. Były piłkarz Celtiku i Swansea City ma pełnić funkcję asystenta Yaya Toure, wspierając go w codziennym prowadzeniu zespołu.

Po zakończeniu kariery zawodniczej młody trener systematycznie zdobywał doświadczenie w nowej roli. Pracował w akademii Tottenhamu Hotspur, gdzie rozwijał swoje umiejętności szkoleniowe z młodymi zawodnikami. Następnie był asystentem trenera w belgijskim Standardzie Liege, a także współpracował z reprezentacją Arabii Saudyjskiej.

Przed nowym szkoleniowcem stoi ambitne zadanie. Slovan Bratysława należy do najbardziej utytułowanych klubów w regionie i regularnie walczy o najwyższe cele. Zespół zakończył sezon 2025/26 zdobyciem mistrzostwa Słowacji, potwierdzając swoją dominację na krajowym podwórku. W całej historii klub sięgał po mistrzowski tytuł już 27 razy, uwzględniając również sukcesy odniesione jeszcze w czasach Czechosłowacji.

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