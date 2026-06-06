Real czy Barcelona? Zaskakujące pytanie, ale Papież Leon XIV odpowiedział [WIDEO]

18:48, 6. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Elise Ann Allen [X]

Papież Leon XIV przebywa obecnie w Hiszpanii, gdzie odbywa zaplanowaną pielgrzymkę. Podczas podróży samolotem korespondentka Elise Ann Allen zapytała go, czy woli Real Madryt, czy FC Barcelonę. Odpowiedź Papieża była zaskakująca.

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Associated Press Na zdjęciu: Lamine Yamal i Vinicius Junior

Papiez Leon XIV kibicuje wszystkim, ale Robert Prevost jest za Realem

Real Madryt czy FC Barcelona? To pytanie, które dostaje chyba każda osoba na świecie przy okazji rozmów o piłce nożnej. Nikt się jednak nie spodziewał, że ktoś zapyta o to Papieża Leona XIV. Od soboty (6 czerwca) biskup Rzymu przebywa w Hiszpanii, gdzie odbywa pielgrzymkę, która będzie trwała przez najbliższe kilka dni do piątku (12 czerwca).

W trakcie lotu z Włoch do Hiszpanii korespondentka serwisu Crux Now Media, Elise Ann Allen zapytała Papieża o to, czy woli Real Madryt, czy FC Barcelonę. Odpowiedź była zaskakująca, ale Robert Prevost ujawnił, że prywatnie woli drużynę Królewskich.

To proste… Jako Papież kibicuję wszystkim drużynom, ale jako Robert Prevost jestem za Realem Madryt – odpowiedział Papież Leon XIV.

Na film, który został opublikowany w internecie, od razu zareagował Real Madryt. Oficjalne konto klubu podało wideo dalej z dopiskiem: „Papież jest za Realem Madryt. Leon XIV, witamy!„. Co ciekawe, w poniedziałek (8 czerwca) Papież Leon XIV odwiedzi stadion Bernabeu. Na obiekcie Królewskich odbędzie się spotkanie ze wspólnotą diecezjalną. Dzień później będzie w Barcelonie. W stolicy Katalonii na Stadionie Olimpijskim weźmie udział w czuwaniu modlitewnym.

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