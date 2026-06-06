Real czy Barcelona? Zaskakujące pytanie, ale Papież Leon XIV odpowiedział [WIDEO]

Papież Leon XIV przebywa obecnie w Hiszpanii, gdzie odbywa zaplanowaną pielgrzymkę. Podczas podróży samolotem korespondentka Elise Ann Allen zapytała go, czy woli Real Madryt, czy FC Barcelonę. Odpowiedź Papieża była zaskakująca.

Associated Press Na zdjęciu: Lamine Yamal i Vinicius Junior

Papiez Leon XIV kibicuje wszystkim, ale Robert Prevost jest za Realem

Real Madryt czy FC Barcelona? To pytanie, które dostaje chyba każda osoba na świecie przy okazji rozmów o piłce nożnej. Nikt się jednak nie spodziewał, że ktoś zapyta o to Papieża Leona XIV. Od soboty (6 czerwca) biskup Rzymu przebywa w Hiszpanii, gdzie odbywa pielgrzymkę, która będzie trwała przez najbliższe kilka dni do piątku (12 czerwca).

W trakcie lotu z Włoch do Hiszpanii korespondentka serwisu Crux Now Media, Elise Ann Allen zapytała Papieża o to, czy woli Real Madryt, czy FC Barcelonę. Odpowiedź była zaskakująca, ale Robert Prevost ujawnił, że prywatnie woli drużynę Królewskich.

– To proste… Jako Papież kibicuję wszystkim drużynom, ale jako Robert Prevost jestem za Realem Madryt – odpowiedział Papież Leon XIV.

Real Madrid vs Barça? "That's easy…the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

Na film, który został opublikowany w internecie, od razu zareagował Real Madryt. Oficjalne konto klubu podało wideo dalej z dopiskiem: „Papież jest za Realem Madryt. Leon XIV, witamy!„. Co ciekawe, w poniedziałek (8 czerwca) Papież Leon XIV odwiedzi stadion Bernabeu. Na obiekcie Królewskich odbędzie się spotkanie ze wspólnotą diecezjalną. Dzień później będzie w Barcelonie. W stolicy Katalonii na Stadionie Olimpijskim weźmie udział w czuwaniu modlitewnym.