Chorwacja – Słowenia: typy, kursy, zapowiedź (07.06.2026)

Chorwacja - Słowenia: typy i kursy na mecz towarzyski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Chorwacja – Słowenia: typy bukmacherskie

W niedzielnym meczu towarzyskim zobaczymy spotkanie reprezentacji, z których tylko jedna zagra na mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Tą kadrą jest Chorwacja, która swoją formę sprawdzi w konfrontacji ze Słowenią. Obie drużyny nie wygrały jeszcze podczas czerwcowej przerwy reprezentacyjnej. Czy któraś ekipa doczeka się sukcesu? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,85 Poniżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Chorwacja – Słowenia: ostatnie wyniki

Chorwaci rozegrali w tym roku trzy mecze towarzyskie. Skala trudności w każdym pojedynku była wysoka, stąd też bilans tych spotkań to 1-0-2. Zaczęło się od wygranej 2:1 z Kolumbią. Następnie Chorwacja nie dała rady Brazylii, z którą przegrała 1:3. Ostatnio lepsza okazała się natomiast Belgia (0:2).

Wyłącznie towarzysko w 2026 roku dotychczas grała także Słowenia. Ona nie zdołała się jednak zakwalifikować na tegoroczne mistrzostwa świata. Tym bardziej bolesne okazały się takie wyniki jak porażka 0:1 z Węgrami. Następnie Słoweńcy pokonali 3:2 Czarnogórę, a ostatnio zremisowali 1:1 z Cyprem.

Chorwacja – Słowenia: historia

W ciągu ostatnich pięciu lat reprezentacje te zagrały ze sobą trzykrotnie. W kwalifikacjach do mistrzostw świata 2022 najpierw lepsza okazała się Słowenia (1:0). Chorwacja znakomicie zrewanżowała się rywalowi w rewanżu, triumfując u siebie 3:0. Z kolei w sparingu w 2022 padł remis 1:1.

Chorwacja – Słowenia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Chorwację, czego dowodzi kurs około 1.33. Współczynnik na remis to 4.85. Z kolei wygraną Słowenii możesz zagrać po kursie 9.00. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego. Superbet udostępnia transmisje wszystkim zarejestrowanym użytkownikom – bez konieczności depozytu.

Chorwacja Remis Słowenia 1.33 4.85 9.00 1.33 4.85 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2026 19:02

Chorwacja – Słowenia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Słowenii Wygrana Chorwacji

Remis

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Chorwacja – Słowenia: przewidywane składy

Chorwacja: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Vlasic, Baturina; Budimir

Słowenia: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Karnicnik, Lovric, Gnezda Cerin, Seslar, Janza; Sturm, Vipotnik

Chorwacja – Słowenia: transmisja meczu

Mecz Chorwacja – Słowenia odbędzie się w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 20:45 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 3. Spotkanie obejrzysz także online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl.

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