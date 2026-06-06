Real Madryt może stracić kolejny talent. Chętny jest ambitny projekt z Serie A

Real Madryt może wkrótce podjąć decyzję dotyczącą przyszłości Gonzalo Garcíi. Według informacji "La Gazzetta dello Sport" młody napastnik znalazł się na celowniku klubu z Serie A.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Gonzalo Garcia na celowniku Como

Real Madryt stoi przed kolejną ważną decyzją kadrową dotyczącą jednego ze swoich młodych zawodników. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, zainteresowanie Gonzalo Garcíą wykazuje Como, które po udanym sezonie we Włoszech planuje dalsze wzmacnianie składu przed kolejnymi rozgrywkami.

Według wieści włoskiego dziennika, klub z Serie A rozważa kilka wariantów sprowadzenia 22-letniego napastnika. Jednym z nich jest model podobny do tego, który zastosowano przy transferze Niko Paza. W takim przypadku ekipa z La Liga zachowałaby możliwość odkupienia zawodnika w przyszłości za wcześniej ustaloną, korzystną kwotę.

„La Gazzetta dello Sport” podaje również, że w grę może wchodzić wypożyczenie Gonzalo Garcíi do Como. Włoski klub miałby wówczas możliwość wykupu piłkarza po zakończeniu sezonu. Ostateczne warunki transakcji mogłyby zostać uzależnione od osiąganych przez niego wyników na boisku.

Obecna umowa napastnika z Królewskimi obowiązuje do lata 2030 roku, co stawia hiszpański klub w komfortowej pozycji negocjacyjnej. Rynkowa wartość Gonzalo Garcíi jest obecnie szacowana na mniej więcej 30 milionów euro. Najbliższe tygodnie mogą przynieść odpowiedź na pytanie, czy utalentowany napastnik będzie kontynuował karierę w Hiszpanii, czy też zdecyduje się na nowe wyzwanie we włoskiej Serie A.