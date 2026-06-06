Argentyna – Honduras: typy, kursy, zapowiedź (07.06.2026)

Argentyna - Honduras: typy i kursy na mecz towarzyski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Argentyna – Honduras: typy bukmacherskie

W niedzielę w godzinach nocnych czasu polskiego pierwszy czerwcowy mecz towarzyski przed nadchodzącym mundialem rozegra Argentyna. Jej rywalem będzie Honduras, którego nie zobaczymy podczas turnieju na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku. Aktualny mistrz świata prezentuje wysoką formę w sparingach. Zespół ten nie zwykł nawet tracić bramek. Spodziewam się, że tak może być i tym razem. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 1,53 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

Argentyna – Honduras: ostatnie wyniki

Argentyna bez najmniejszego problemu zakwalifikowała się na tegoroczny mundial. Grupę eliminacyjną wygrała zdobywając 38 punktów, co przełożyło się na bilans 12-2-4. Na zakończenie kwalifikacji Argentyna uległa wiceliderowi, a konkretnie Ekwadorowi 0:1. Od tego czasu Lionel Scaloni i jego podopieczni wygrali każdy z pięciu meczów towarzyskich, w tym ostatni z Zambią 5:0.

Honduras eliminacje do mistrzostw świata zakończył w fatalnych nastrojach. Reprezentacja ta wywalczyła dziewięć punktów w sześciu meczach, co nie wystarczyło do wywalczenia przepustki na turniej. O dwa punkty więcej zdobyło bowiem Haiti. Ostatnim meczem w wykonaniu Hondurasu był marcowy sparing z Peru, który zakończył się remisem 2:2.

Argentyna – Honduras: historia

Reprezentacje te grały ze sobą dotychczas trzykrotnie. Dla Hondurasu mimo porażki najbardziej udana była potyczka z 2003 roku, kiedy to udało się strzelić gola Argentynie (1:3). Kolejne potyczki miały miejsce kilkanaście lat później. W 2016 roku Argentyna wygrała tylko 1:0, a cztery lata temu 3:0.

Argentyna – Honduras: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs około 1.12. Współczynnik na remis to 8.00. Z kolei wygraną Hondurasu możesz zagrać po kursie 18.00. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego. Superbet udostępnia transmisje wszystkim zarejestrowanym użytkownikom – bez konieczności depozytu.

Argentyna Remis Honduras 1.11 8.50 19.3 1.11 8.50 19.3 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2026 21:01

Argentyna – Honduras: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Hondurasu Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Hondurasu 0 Votes

Argentyna – Honduras: przewidywane składy

Argentyna: Rulli; Molina, Martinez, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Alvarez, Martinez, Simeone

Honduras: Menjivar; Maldonado, Rosales, Vega, Melendez; Rodriguez, Arriaga, Alvarez, Ruiz; Palma, Rivas

Argentyna – Honduras: transmisja meczu

Mecz Argentyna – Honduras odbędzie się w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 02:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Spotkanie obejrzysz także online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl.

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