Siemieniec w Jagiellonii na jeszcze jeden sezon? Ofert na stole nie ma

19:14, 6. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fakt

Adrian Siemieniec przedłużył umowę z Jagiellonią Białystok, jednocześnie uzgadniając klauzulę wykupu w przypadku oferty z zagranicy. "Fakt" ujawnia, że obecnie takowych nie ma.

Adrian Siemieniec
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec opuści Jagiellonię najwcześniej zimą?

Jagiellonia Białystok pod wodzą Adriana Siemieńca stała się jedną z najlepszych drużyn w kraju. Po historycznym sukcesie z 2024 roku, jakim było mistrzostwo Polski, w dwóch kolejnych sezonach ekipa z Podlasia plasowała się na podium Ekstraklasy. To olbrzymie osiągnięcie i dowód ciężkiej pracy wielu osób w klubie, na czele oczywiście z 34-letnim szkoleniowcem.

Do pewnego momentu przyszłość Siemieńca była sporą niewiadomą. Ostatecznie zdecydował się przedłużyć wygasającą umowę z Jagiellonią do połowy 2027 roku. Jednocześnie pozostawił sobie furtkę w postaci klauzuli wykupu, którą mogą aktywować kluby zagraniczne. „Fakt” ujawnia, że wynosi ona między 350 a 400 tysięcy euro.

Siemieniec nie wyklucza objęcia klubu w zagranicznej, mocniejszej lidze, choć oczywiście w tej chwili skupia się na pracy w Jagiellonii. Mimo ważnego kontraktu, kibice w dalszym ciągu obawiają się jego odejścia. Czy na ten moment zagrożenie jest realne?

Z informacji podanych przez „Fakt” wynika, że Siemieniec najprawdopodobniej rozpocznie w Jagiellonii kolejny sezon. W tym momencie nie ma na stole ani jednej propozycji z zagranicznego klubu. Nie oznacza to oczywiście, że zainteresowanie jego usługami jest żadne, natomiast nie przerodziło się ono dotychczas w nic konkretnego.

Najprawdopodobniej Siemieniec nie będzie skory do przeprowadzki, jeśli już przystąpi do sezonu w jednym miejscu. Temat jego odejścia będzie mógł wrócić podczas zimowej przerwy.

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