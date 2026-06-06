„Real Madryt musi zdecydować”. Wielki talent nie wie, gdzie zagra

Nico Paz zachwyca w Serie A, dlatego Real Madryt myśli o wykupieniu go z Como. Prezydent włoskiego klubu przyznaje, że wciąż czeka na ostateczną decyzję giganta.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Paz zagra dla Realu czy Como? Decyzja jeszcze nie zapadła

Nico Paz znakomicie wkomponował się do taktyki Cesca Fabregasa i poprowadził w zakończonym już sezonie Como do sensacyjnego wyniku, jakim było czwarte miejsce, gwarantujące występy w Lidze Mistrzów. Raptem 21-letni zawodnik uzbierał na boiskach włoskiej ekstraklasy 12 bramek oraz 7 asyst. Dołożył do tego również trafienie oraz asystę w Pucharze Włoch. Nie dziwi więc, że jego nazwisko znajduje się na listach życzeń europejskich gigantów. Pierwszeństwo ma natomiast Real Madryt, którego Paz jest wychowankiem. W 2024 roku dołączył definitywnie do Como, ale przy finalizowaniu transakcji kluby ustaliło możliwość odkupu za zaledwie dziewięć milionów euro.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy ten temat był poruszany wielokrotnie. Wydawało się, że jego powrót na Santiago Bernabeu jest przesądzony, ale ostatecznej decyzji wciąż nie ma. Sam zawodnik z chęcią pozostałby w Como na jeszcze jeden sezon, uważając to miejsce za doskonałe dla jego rozwoju. Właściciel włoskiego klubu Mirwan Suwarso przyznaje jednak, że w tej sprawie jest bezradny, a wszystkie karty w swoich rękach mają władze Królewskich.

– Nico Paz zostanie w Como na jeszcze jeden sezon? Tylko Real Madryt może o tym zdecydować. My czekamy, to ich decyzja – przekazał Suwarso.

🚨 Como president Suwarso: “Nico Páz to stay one more year? Only Real Madrid can decide. We are waiting. It’s on them”. pic.twitter.com/5EK2qcSj8K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026

Być może o przyszłości Paza zadecydują zbliżające się mistrzostwa świata, na których oczywiście zagra wspólnie z reprezentacją Argentyny.