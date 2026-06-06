Manchester City straci go po odejściu Guardioli? Jest gotowy na transfer!

Pep Guardiola decyzją o odejściu z Manchesteru City wprowadził mnóstwo zamieszania. Nad przyszłością myśli Josko Gvardiol, który w obliczu tych zmian jest otwarty na transfer do innego klubu - informuje "Sportske novosti".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Josko Gvardiol i Pep Guardiola

Gvardiol opuści Manchester City po rozstaniu z Guardiolą?

Manchester City praktycznie do końca sezonu był w grze o mistrzostwo Anglii, ale ostatecznie to Arsenal pozostał na czele tabeli Premier League. Pep Guardiola uznał, że to dobry moment, aby zakończyć swoją wspaniałą przygodę na Etihad Stadium. Mimo ważnego do 2027 roku kontraktu, opuścił giganta po upływie dekady. W klubie długo dojrzewano do tej decyzji, ale i tak praktycznie do samego ogłoszenia wierzono, że Guardiola podejmie jeszcze jedną próbę walki o trofea. Tak się jednak nie stało.

Następcą Guardioli ma zostać Enzo Maresca, choć Manchester City nie ogłosił jeszcze nazwiska nowego menedżera. Odejście Hiszpana wprowadziło na Etihad Stadium wiele zamieszania. Gwiazdy są łączone z transferami, a o pozytywne wieści trudno. Oprócz Rodriego czy Erlinga Haalanda, z wizją zmiany klubu mierzy się Josko Gvardiol.

Chorwacki defensor nie kryje rozczarowania faktem, że nie może już dłużej współpracować z Guardiolą. Z tego względu rozważa różne opcje i w grę oczywiście wchodzi transfer do nowej ekipy. Jest przymierzany przede wszystkim do jednego z hiszpańskich gigantów – Barcelony lub Realu Madryt. Gvardiol miał wyrazić chęć zmiany otoczenia.

Manchester City oczywiście łatwo się z tym nie pogodzi. W przygotowaniu jest oferta nowego, korzystniejszego finansowo kontraktu. W przypadku decyzji o odejściu będzie oczekiwał za gwiazdora minimum 90 milionów euro.