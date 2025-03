fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Simone Inzaghi o zwolnieniu Thiago Motty z Juventusu

Juventus ostatnio rozczarowywał swoją grą, notując dwie z rzędu bolesne porażki. Turyńczycy ulegli kolejno Atalancie (0:4) i Fiorentinie (0:3). Taki obrót wydarzeń skutkował tym, że finalnie pracę stracił Thiago Motta. Głos na ten temat wyraził szkoleniowiec Interu Mediolan.

– To mój kolega, którego szanuję. Wielokrotnie wychodziliśmy grać przeciwko sobie. Niestety, tak się stało. Jest mi go żal, ale szanuję go jako trenera i jako człowieka. Myślę, że szybko wróci do pracy, bo jest bardzo dobry – rzekł Simone Inzaghi cytowany przez Football Italia.

Zobacz również: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało? (WIDEO)

Thiago Motta został trenerem Juve przed startem trwającej kampanii. Wcześniej z powodem prowadził Bolognie, notując z tą ekipą awans do Ligi Mistrzów. Były piłkarz Paris Saint-Germain podpisał z klubem z Turynu kontrakt na trzy lata, zapewniając sobie jednocześnie zarobki na poziomie pięciu milionów euro na sezon.

Juventus po reprezentacyjnej przerwie do gry wróci w najbliższą sobotę. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Genoą. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00. Z kolei tydzień później poważniejszy test przed Starą Damą, bo na jej drodze stanie AS Roma. Jeden ze szlagierów ligi włoskiej odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 20:45.

Czytaj także: Juventus postawił ultimatum Tudorowi, kontrakt z haczykiem do lipca