Juventus wybiera nowego trenera spośród dwóch kandydatów

Raffaele Palladino czy Luciano Spalletti? Juventus wybiera trenera
Juventus po serii kiepskich wyników spadł na 8. miejsce w tabeli Serie A. O ile strata punktów do lidera nie jest aż tak duża (6 punktów), to wiele do życzenia pozostawiają wyniki ostatnich spotkań. Stara Dama nie wygrała żadnego z ośmiu ostatnich meczów. Po raz ostatni komplet punktów zdobyli w rywalizacji z Interem Mediolan (4:3). Od tego czasu pięć razy zremisowali i trzy razy przegrali.
Po niedzielnym meczu z Lazio (0:1) cierpliwość władz Juventusu dobiegła końca. Igor Tudor stracił pracę, a jego miejsce tymczasowo zajął Massimo Brambilla. W międzyczasie trwają poszukiwania nowego trenera, który niebawem powinien zostać wybrany.
Nowe informacje ws. poszukiwań szkoleniowca przekazał Nicolo Schira. Według dziennikarza w grze jest dwóch kandydatów: Raffaele Palladino i Luciano Spalletti. Pierwszy z nich już w poprzednim tygodniu zgodził się podpisać kontrakt tylko do końca sezonu z opcją ewentualnego przedłużenia. Mimo to faworytem Juventusu jest były selekcjoner reprezentacji Włoch.
Spalletti do czerwca bieżącego roku pracował z włoską drużyną narodową. Obowiązki selekcjonera pełnił od września 2023 roku. Wcześniej prowadził Napoli, z którym zdobył historyczne Scudetto w sezonie 2022/2023. W swoim CV ma także Inter Mediolan, AS Romę czy Zenit.
Z kolei Palladino wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu rozstał się z Fiorentiną, gdzie spędził tylko jeden rok. Wcześniej w latach 2022-2024 odpowiadał za wyniki Monzy.