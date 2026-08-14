Widzew Łódź – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2026)

Widzew Łódź podejmie Koronę Kielce w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na stadionie przy Al. Piłsudskiego rozpocznie się w sobotę, 15 sierpnia, o godz. 20:15.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Sebastian Bergier

Widzew Lodz Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2026 10:11

Widzew – Korona: typy bukmacherskie

Widzew Łódź podejmie Koronę Kielce w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tygodniem piłkarze Aleksandara Vukovicia odnieśli cenne zwycięstwo nad Jagiellonią w Białymstoku, dzięki czemu mają już na koncie pięć punktów. Po poprzednim sezonie, w którym do końca musieli drżeć o utrzymanie, początek obecnych rozgrywek może napawać Łodzian optymizmem. W dwóch ostatnich spotkaniach Bartłomiej Drągowski zachował czyste konto.

Znacznie gorzej sytuacja wygląda w przypadku Korony, która z dorobkiem jednego punktu znajduje się tuż nad strefą spadkową. Pod znakiem zapytania stoi występ Dawida Błanika, który obecnie pracuje indywidualnie. – Zawsze jest presja, że każdy chce wygrać każdy kolejny mecz. Nie udało nam się tego zrobić z Legią, dlatego pełni optymizmu i entuzjazmu jedziemy do Łodzi, żeby zdobyć trzy punkty. Nie boimy się o tym mówić – przyznał podczas konferencji prasowej Jacek Zieliński. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

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Widzew – Korona: ostatnie wyniki

Łodzianie rozpoczęli rozgrywki od domowego remisu z Motorem Lublin (2:2). Następnie podopieczni Vukovicia podzielili się punktami z Wisłą Płock (0:0). W poprzedniej kolejce Widzew odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując na wyjeździe Jagiellonię Białystok (2:0). Na listę strzelców wpisali się Sebastian Bergier i Fran Alvarez, a przy obu trafieniach asystował Mario Garcia.

Tymczasem Korona ma za sobą dwa spotkania. Na inaugurację sezonu Kielczanie przegrali z Jagiellonią (0:1), tracąc gola w końcówce meczu. W miniony weekend zespół Zielińskiego zremisował natomiast u siebie z Legią Warszawa (1:1). Choć jako pierwsi stracili bramkę jeszcze w pierwszej połowie, po zmianie stron zdołali doprowadzić do wyrównania. Cenny punkt zapewnił Mariusz Stępiński.

Widzew – Korona: historia

W pięciu ostatnich bezpośrednich spotkaniach Korona odniosła komplet zwycięstw nad Widzewem. W poprzednim sezonie Kielczanie wygrali na wyjeździe (3:1), a następnie triumfowali u siebie (1:0.) Decydującą bramkę w drugim z tych spotkań zdobył Dawid Błanik. Ostatnie zwycięstwo Widzewa nad Koroną miało natomiast miejsce w kwietniu 2024 roku.

Widzew – Korona: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów wyraźnie wskazano na Widzew jako faworyta sobotniego meczu. Kurs na zwycięstwo Łodzian oscyluje wokół 2.02. Z kolei triumf Korony został wyceniony na poziomie 4.00, a remis 3.30.

Widzew Lodz Remis Korona Kielce 2.02 3.30 4.00 2.02 3.30 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2026 10:11

Widzew – Korona: przewidywane składy

Widzew Łódź: Drągowski – Krajewski, Wiśniewski, Kapuadi, Garcia – Alvarez, Shehu, Kornvig, Fornalczyk – Świderski, Bergier

Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Sotiriou, Mosór – Długosz, Hellebrand, Jakubczyk, Gustafson, Pięczek, Fassbender – Stępiński

Widzew – Korona: sonda

Kto wygra mecz? Widzew Łódź

Remis

Korona Kielce Widzew Łódź

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Widzew – Korona: transmisja meczu

Mecz Widzew Łódź – Korona Kielce w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 20:15. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym Canal+online.

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