Widzew Łódź – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2026)

Widzew – Korona: typy bukmacherskie
Widzew Łódź podejmie Koronę Kielce w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Przed tygodniem piłkarze Aleksandara Vukovicia odnieśli cenne zwycięstwo nad Jagiellonią w Białymstoku, dzięki czemu mają już na koncie pięć punktów. Po poprzednim sezonie, w którym do końca musieli drżeć o utrzymanie, początek obecnych rozgrywek może napawać Łodzian optymizmem. W dwóch ostatnich spotkaniach Bartłomiej Drągowski zachował czyste konto.
Znacznie gorzej sytuacja wygląda w przypadku Korony, która z dorobkiem jednego punktu znajduje się tuż nad strefą spadkową. Pod znakiem zapytania stoi występ Dawida Błanika, który obecnie pracuje indywidualnie. – Zawsze jest presja, że każdy chce wygrać każdy kolejny mecz. Nie udało nam się tego zrobić z Legią, dlatego pełni optymizmu i entuzjazmu jedziemy do Łodzi, żeby zdobyć trzy punkty. Nie boimy się o tym mówić – przyznał podczas konferencji prasowej Jacek Zieliński. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.
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Widzew – Korona: ostatnie wyniki
Łodzianie rozpoczęli rozgrywki od domowego remisu z Motorem Lublin (2:2). Następnie podopieczni Vukovicia podzielili się punktami z Wisłą Płock (0:0). W poprzedniej kolejce Widzew odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując na wyjeździe Jagiellonię Białystok (2:0). Na listę strzelców wpisali się Sebastian Bergier i Fran Alvarez, a przy obu trafieniach asystował Mario Garcia.
Tymczasem Korona ma za sobą dwa spotkania. Na inaugurację sezonu Kielczanie przegrali z Jagiellonią (0:1), tracąc gola w końcówce meczu. W miniony weekend zespół Zielińskiego zremisował natomiast u siebie z Legią Warszawa (1:1). Choć jako pierwsi stracili bramkę jeszcze w pierwszej połowie, po zmianie stron zdołali doprowadzić do wyrównania. Cenny punkt zapewnił Mariusz Stępiński.
Widzew – Korona: historia
W pięciu ostatnich bezpośrednich spotkaniach Korona odniosła komplet zwycięstw nad Widzewem. W poprzednim sezonie Kielczanie wygrali na wyjeździe (3:1), a następnie triumfowali u siebie (1:0.) Decydującą bramkę w drugim z tych spotkań zdobył Dawid Błanik. Ostatnie zwycięstwo Widzewa nad Koroną miało natomiast miejsce w kwietniu 2024 roku.
Widzew – Korona: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmacherów wyraźnie wskazano na Widzew jako faworyta sobotniego meczu. Kurs na zwycięstwo Łodzian oscyluje wokół 2.02. Z kolei triumf Korony został wyceniony na poziomie 4.00, a remis 3.30.
Widzew – Korona: przewidywane składy
Widzew Łódź: Drągowski – Krajewski, Wiśniewski, Kapuadi, Garcia – Alvarez, Shehu, Kornvig, Fornalczyk – Świderski, Bergier
Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Sotiriou, Mosór – Długosz, Hellebrand, Jakubczyk, Gustafson, Pięczek, Fassbender – Stępiński
Widzew – Korona: sonda
Kto wygra mecz?
- Widzew Łódź
- Remis
- Korona Kielce
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Widzew – Korona: transmisja meczu
Mecz Widzew Łódź – Korona Kielce w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 20:15. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym Canal+online.
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