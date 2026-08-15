Manchester City wkrótce pożegna Rodriego, który uda się do FC Barcelona. The Citizens wytypowali już następcę Hiszpana. Na ich radarze znalazł się Wilfred Ndidi z Besiktasu - donosi "Score Nigeria".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Wilfred Ndidi na radarze Manchesteru City. Zastąpi Rodriego?

Manchester City może wkrótce potrzebować nowego zawodnika do środka pola, jeśli Rodri rzeczywiście przeniesie się do FC Barcelony. W takiej sytuacji jednym z kandydatów do zastąpienia Hiszpana może zostać Wilfred Ndidi z Besiktasu, donosi „Score Nigeria”. Nigeryjczyk jest najnowszym zawodnikiem łączonym z The Citizens, choć na ten moment zainteresowanie angielskiego klubu nie zostało jeszcze potwierdzone.

Wilfred Ndidi od lata 2025 roku występuje w Besiktasie, do którego trafił po wieloletniej przygodzie z Leicester City. 29-letni pomocnik ma za sobą sporo doświadczenia na poziomie Premier League, dlatego ewentualny powrót do Anglii nie byłby dla niego dużym wyzwaniem. Obecnie nic nie wskazuje jednak na to, aby sam zawodnik naciskał na zmianę klubu.

Manchester City nie jest jedynym angielskim zespołem, który został powiązany z reprezentantem Nigerii. W kontekście Wilfreda Ndidiego pojawiało się również Hull City, ale podobnie jak w przypadku The Citizens nie ma na razie informacji o konkretnej ofercie. Sam zawodnik ma być zadowolony z pobytu w Besiktasie i nie złożył prośby o transfer.

Wilfred Ndidi do tej pory rozegrał 33 spotkania w koszulce Besiktasu. Reprezentant Nigerii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.