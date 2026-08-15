Barcelona dopina wielki hit. Ponad 70 milionów euro za światową gwiazdę

10:30, 15. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Matteo Moretto (X)

FC Barcelona jest o krok od wielkiego transferu. Rodri może wkrótce zamienić Manchester City na ekipę z Camp Nou, a według Matteo Moretto rozmowy weszły w decydującą fazę.

Hansi Flick
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fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

To może być transfer lata! Barcelona coraz bliżej gwiazdy Manchesteru City

FC Barcelona mocno przyspieszyła negocjacje w sprawie transferu Rodriego. Jak przekazał Matteo Moretto na platformie X, mistrz La Liga jest coraz bliżej osiągnięcia porozumienia z Manchesterem City. Rozmowy miały nabrać tempa, a Katalończycy chcą zamknąć operację w ciągu najbliższych godzin.

Według włoskiego eksperta transakcja może opiewać na ponad 70 milionów euro wraz z dodatkami. To potężny wydatek, ale Barcelona widzi w Rodrim zawodnika, który może natychmiast podnieść jakość środka pola i stać się jednym z filarów zespołu na kolejne sezony.

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W hiszpańskiej ekipie chcą działać szybko. Celem jest dopięcie transferu przed Trofeum Joana Gampera, podczas którego zaplanowano oficjalną prezentację zespołu na nowy sezon. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rodri może pojawić się wówczas przed kibicami jako jedna z najważniejszych nowych twarzy drużyny.

Sam zawodnik ma być już zdecydowany na przeprowadzkę do Barcy. 30-letni pomocnik miał uzgodnić czteroletni kontrakt z Blaugraną. Ogólnie dla Rodriego oznaczałoby to zakończenie ważnego etapu kariery i rozpoczęcie nowego rozdziału w barwach jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów świata.

Hiszpan przychodziłby do Barcelony z potężnym bagażem doświadczeń. Jego nazwisko od lat znajduje się wśród najważniejszych postaci światowego futbolu. Z kolei po MŚ 2026 został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju.

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