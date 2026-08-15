Pedro Neto wkrótce może opuścić Chelsea. Portugalczyk jest celem gigantów Premier League. Jednak obecnie faworytem do jego transferu jest Al-Hilal, które prowadzi poważne rozmowy - przekazuje Ekrem Konur.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto

Al-Hilal blisko pozyskania Pedro Neto

Pedro Neto może tego lata rozstać się z Chelsea. Zainteresowanie jego usługami wyrażają między innymi Manchester City, Liverpool oraz Tottenham Hotspur. Obecnie najbardziej konkretny w sprawie Portugalczyka jest jednak Al-Hilal. Ekrem Konur donosi, że saudyjski klub prowadzi rozmowy z zawodnikiem dotyczące warunków indywidualnych i jest przekonany, że uda mu się osiągnąć porozumienie.

Chelsea jest gotowa rozważyć sprzedaż Pedro Neto, ale nie zamierza oddawać go za niewielkie pieniądze. Londyńczycy oczekują za swojego skrzydłowego około 60 milionów euro. Al-Hilal nie powinien mieć większych problemów ze spełnieniem finansowych oczekiwań The Blues, dlatego transfer może być coraz bliżej finalizacji.

Pedro Neto nie może jednak narzekać na brak zainteresowania ze strony europejskich gigantów. Wcześniej jego sytuację monitorowały Manchester City, Liverpool oraz Tottenham Hotspur, które widziały w Portugalczyku wartościowe wzmocnienie swoich zespołów. Wszystko wskazuje jednak na to, że to Al-Hilal jest obecnie najbliżej pozyskania 26-letniego zawodnika.

Dotychczas Pedro Neto rozegrał 103 spotkania w koszulce Chelsea. Reprezentant Portugalii zdołał zgromadzić na swoim koncie 19 trafień, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.