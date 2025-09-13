Juventus w sobotę odniósł wielkie zwycięstwo nad Interem Mediolan (4:3). Bohaterem spotkania był Vasilije Adzić, autorem kluczowego trafienia. "OptaPaolo" zdradził, że Czarnogórzec zapisał się na kartach historii Starej Damy.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Vasilije Adzić najmłodszym obcokrajowcem z golem w meczu Juventus – Inter

W sobotę oczy wszystkich kibiców Serie A były zwrócone na Allianz Stadium. To właśnie na tym pięknym turyńskim obiekcie odbył się mecz, w którym Juventus podejmował Inter Mediolan. Fani nie mogli sobie wyobrazić lepszego widowiska. Padło bowiem siedem trafień. A rywalizacja zakończyła się finalnie triumfem Starej Damy 4:3.

Derbowe spotkanie miało niespodziewanego bohatera. A był nim Vasilije Adzić. Utalentowany pomocnik otrzymał wielką szansę i ją wykorzystał. 19-latek w doliczonym czasie gry oddał cudowny strzał z dystansu, który okazał się zwycięskim trafieniem. Czarnogórzec tym golem zapisał się również na kartach historii rywalizacji turyńsko-mediolańskiej.

„OptaPaolo” zdradził, że Vasilije Adzić stał się najmłodszym obcokrajowcem, który strzelił gola dla Juventusu w historii rywalizacji z Interem Mediolan. Utalentowany Czarnogórzec dokonał tego, mając 19 lat i 124 dni. Zawodnik Starej Damy nie mógł sobie wyobrazić lepszego momentu, aby przedstawić się szerszemu gronu odbiorców.

Vasilije Adzić dotychczas rozegrał 10 spotkań w seniorskich barwach Juventusu. Trafienie przeciwko Interowi Mediolan było pierwszym golem Czarnogórca dla Starej Damy.