Inter i Juventus zrobili show w Derbach Włoch! Piękne gole i asysta Zielińskiego [WIDEO]

Wielkie emocje w Derbach Włoch! Dublet Calhanoglu i asysta Zielińskiego
Juventus jako gospodarz podejmował w sobotę wieczorem Inter Mediolan w hicie 3. kolejki Serie A. Bezpośrednie mecze obu drużyn nazywane są Derbami Włoch. Jak przystało na najważniejsze spotkanie na Półwyspie Apenińskim rywalizacja na Allianz Stadium zagwarantowała kibicom wielkie emocje. W Turynie oglądaliśmy nie tylko zwroty akcji, ale również piękne bramki.
Worek z bramkami otworzył się w 14. minucie meczu, gdy Starą Damę na prowadzenie wyprowadził Lloyd Kelly. Kwadrans później był już remis, ponieważ celnym strzałem zza pola karnego popisał się Hakan Calhanoglu. Z kolei chwilę przed przerwą cudownym uderzeniem popisał się Kenan Yildiz. Gwiazdor reprezentacji Turcji oddał mocny strzał z dystansu, a Yann Sommer nie miał szans na skuteczną obronę.
Inter w drugiej połowie rzucił się do odrabiania strat, co zakończyło się sukcesem. W 65. minucie do remisu ponownie doprowadził Hakan Calhanoglu. Turek przyjął podanie, którego zagrał Piotr Zieliński i uderzył z woleja, a futbolówka wpadła do siatki. Jedenaście minut później kolejną bramkę dla Nerazzurrich zdobył Marcus Thuram, dając mediolańczykom jednobramkowe prowadzenie.
Prowadzenie gości nie trwało jednak długo, ponieważ w 83. minucie na listę strzelców wpisał się drugi z braci Thuram – Khephren. Pomocnik Juventusu wygrał walkę o piłkę w powietrzu i zdobył bramkę po dośrodkowaniu Kenana Yildiza, doprowadzając do remisu.
Bohaterem Derbów Włoch został dość nieoczywisty zawodnik – Vasilije Adzić. 19-latek w doliczonym czasie gry zdecydował się oddać strzał z dystansu, co zaskoczyło Sommera, który nie był w stanie zatrzymać piłki zmierzającej prosto do siatki. Ostatecznie podopieczni Igora Tudora odnieśli ważne zwycięstwo, pokonując Inter Mediolan (4:3).
Juventus 4:3 Inter Mediolan (14′ Kelly, 38′ Yildiz, 83′ K. Thuram, 90+1′ Adzić – 30′, 65′ Calhanoglu, 76′ M. Thuram)