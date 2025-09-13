Inter i Juventus zrobili show w Derbach Włoch! Piękne gole i asysta Zielińskiego [WIDEO]

Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Wielkie emocje w Derbach Włoch! Dublet Calhanoglu i asysta Zielińskiego

Juventus jako gospodarz podejmował w sobotę wieczorem Inter Mediolan w hicie 3. kolejki Serie A. Bezpośrednie mecze obu drużyn nazywane są Derbami Włoch. Jak przystało na najważniejsze spotkanie na Półwyspie Apenińskim rywalizacja na Allianz Stadium zagwarantowała kibicom wielkie emocje. W Turynie oglądaliśmy nie tylko zwroty akcji, ale również piękne bramki.

Worek z bramkami otworzył się w 14. minucie meczu, gdy Starą Damę na prowadzenie wyprowadził Lloyd Kelly. Kwadrans później był już remis, ponieważ celnym strzałem zza pola karnego popisał się Hakan Calhanoglu. Z kolei chwilę przed przerwą cudownym uderzeniem popisał się Kenan Yildiz. Gwiazdor reprezentacji Turcji oddał mocny strzał z dystansu, a Yann Sommer nie miał szans na skuteczną obronę.

𝑾⚽⚽⚽𝑾, 𝑲𝑬𝑵𝑨𝑵 𝒀𝑰𝑳𝑫𝑰𝒁! 🚀



Kapitalna pierwsza połowa 𝐃𝐞𝐫𝐛𝐲 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚! 😍 Kenan Yildiz dał prowadzenie Juventusowi! 🎯#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/NN5D738Kgg — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Inter w drugiej połowie rzucił się do odrabiania strat, co zakończyło się sukcesem. W 65. minucie do remisu ponownie doprowadził Hakan Calhanoglu. Turek przyjął podanie, którego zagrał Piotr Zieliński i uderzył z woleja, a futbolówka wpadła do siatki. Jedenaście minut później kolejną bramkę dla Nerazzurrich zdobył Marcus Thuram, dając mediolańczykom jednobramkowe prowadzenie.

𝗗𝗨𝗕𝗘𝗟𝗧 𝗖𝗔𝗟𝗛𝗔𝗡𝗢𝗚𝗟𝗨! 🔥 ASYSTA ZIELIŃSKIEGO! 🅰️ 😍



Inter doprowadza do wyrównania! Piotr Zieliński z pierwszą asystą w sezonie w Serie A! 🤌#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/5LPBKVXZED — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Prowadzenie gości nie trwało jednak długo, ponieważ w 83. minucie na listę strzelców wpisał się drugi z braci Thuram – Khephren. Pomocnik Juventusu wygrał walkę o piłkę w powietrzu i zdobył bramkę po dośrodkowaniu Kenana Yildiza, doprowadzając do remisu.

𝐊𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐘𝐢𝐥𝐝𝐢𝐳 ➡️ 𝐊𝐡𝐞𝐩𝐡𝐫𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐚𝐦! 🤝



Kapitalne widowisko w Turynie! 🔥 Lilian Thuram musi być dumny ze swoich synów! 🫡#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/2RAZhFUfSA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Bohaterem Derbów Włoch został dość nieoczywisty zawodnik – Vasilije Adzić. 19-latek w doliczonym czasie gry zdecydował się oddać strzał z dystansu, co zaskoczyło Sommera, który nie był w stanie zatrzymać piłki zmierzającej prosto do siatki. Ostatecznie podopieczni Igora Tudora odnieśli ważne zwycięstwo, pokonując Inter Mediolan (4:3).

Juventus 4:3 Inter Mediolan (14′ Kelly, 38′ Yildiz, 83′ K. Thuram, 90+1′ Adzić – 30′, 65′ Calhanoglu, 76′ M. Thuram)