Juventus szuka nowego trenera. Dwóch kandydatów z Serie A

SOPA Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta, Juventus

Conte lub Gasperini, Juventus szuka nowego trenera

Juventus w tym sezonie rozczarowuje. Stara Dama zajmuje aktualnie dopiero 4. miejsce w tabeli Serie A i choć na koncie ma mało porażek, to od groma na nim jest remisów. Ekipa Thiago Motty do tej pory podzieliła się punktami w aż 13 spotkaniach, co jest najwyższym wynikiem w całej lidze.

Z tego też powodu coraz częściej mówi się o tym, że Juventus będzie chciał pożegnać się z obecnym szkoleniowcem, który miał odmienić zespół. Tak się jednak nie stało i według informacji przekazanych przez serwis “Calciomercato”, Stara Dama rozpoczyna sondowanie rynku w poszukiwaniu nowego trenera. Głównymi faworytami do objęcia stanowiska po obecnym szkoleniowcu jest Gian Piero Gasperini i Antonio Conte, czyli trenerzy odpowiednio Atalanty Bergamo oraz SSC Napoli.

WIDEO: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Obaj w swoich klubach spisują się bardzo dobrze, choć należy pamiętać, że także Thiago Motta w trakcie prowadzenia Bolognii notował bardzo dobre wyniki, a gra zespołu była ofensywna, a nawet widowiska. Czy Juventus zdecyduje się na rewolucję jeszcze w trakcie tego sezonu? Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Motty zależy od wyników zespołu w nadchodzących tygodniach, które mogą przesądzić o jego losach.

