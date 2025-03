Liverpool będzie musiał zapłacić nawet 120 milionów euro za Alexandra Isaka z Newcastle, jeśli będzie chciał go pozyskać tego lata. Na drodze The Reds stanąć może jednak Chelsea oraz Arsenal, o czym informuje "GiveMeSport".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot, trener Livepool

Liverpool musi zapłacić przynajmniej 120 mln za Isaka

Liverpool w tym sezonie gra wyśmienity futbol. Piłkarze Arne Slota właściwie dominują we wszystkich rozgrywkach. Obecnie zajmują oni pierwsze miejsce w tabeli Premier League i wiele wskazuje na to, że zapewnienie sobie mistrzostwa Anglii jest tylko kwestią czasu, bowiem przewaga nad resztą stawki jest ogromna. Podobnie sytuacja ma się w Lidze Mistrzów, gdzie także The Reds wymieniani są w gronie najpoważniejszych kandydatów do wygrania tych rozgrywek.

Niezależnie jednak jak skończy się ten sezon, Liverpool w letnim okienku transferowym będzie szukał dużych wzmocnień. Wszystko bowiem przez fakt, że z klubu odejść ma kilku ważnych zawodników, głównie z linii ataku. Dlatego też Arne Slot rozgląda się za nowym napastnikiem. Głównym celem jest pozyskanie Alexandra Isaka.

Według informacji przekazanych przez “GiveMeSport”, Liverpool będzie musiał zapłacić przynajmniej 120 milionów za Alexandra Isaka. Gwiazdor Newcastle United i jeden z najlepszych strzelców w Premier League znajduje się także na liście życzeń Chelsea oraz Arsenalu.

Alexander Isak w tym sezonie wystąpił w 30 meczach dla Newcastle United i zdobył w nich 21 goli oraz zanotował pięć asyst. 25-letni napastnik rodem ze Szwecji wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 75 milionów euro.

