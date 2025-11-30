Juventus straci swoją gwiazdę. Niepokojący sygnał z Turynu

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Dusan Vlahović kontuzjowany

Juventus Turyn jest niepokonany od siedmiu meczów we wszystkich rozgrywkach, a w tabeli Serie A zajmuje siódme miejsce. W sobotnim starciu 13. kolejki Stara Dama pokonała Cagliari (2:1), a bohaterem został Kenan Yıldız, który strzelił dwa gole. Mecz miał jednak także dramatyczny akcent. Do 31. minuty na boisku przebywał Dusan Vlahović, który ze łzami w oczach musiał opuścić murawę. 25-letniego Serba zastąpił Jonathan David.

Dziennik „La Gazzetta dello Sport” podaje, że Vlahović w poniedziałek przejdzie szczegółowe badania, które mają potwierdzić skalę urazu. Już teraz wiadomo, że to bardzo zła wiadomość dla Juventus. Napastnik ma opuścić kluczowe grudniowe mecze z Napoli, Bolognią i Romą, a jego powrót przed końcem 2025 roku jest praktycznie wykluczony. Pierwsze diagnozy wskazują na naciągnięcie mięśniowe.

– Vlahović będzie musiał pauzować przez jakiś czas – przyznał po spotkaniu trener Luciano Spalletti. Jutrzejsze testy mają określić dokładną lokalizację i stopień uszkodzenia, a także możliwy czas leczenia. Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu Serb nie wróci do gry w tym roku.

Vlahović to w tym sezonie najskuteczniejszy zawodnik Starej Damy, z dorobkiem sześciu bramek w 17 występach. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Już we wtorek Juventus zagra na własnym terenie z Udinese w 1/8 finału Pucharu Włoch.