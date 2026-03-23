Juventus podjął decyzję ws. Spallettiego. Wynik sportowy nieistotny

10:26, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus planuje przyszłość z Luciano Spallettim, o czym informuje Tuttosport. Na decyzję nie wpłynie zajęte miejsce na koniec sezonu, choć braku awansu do Ligi Mistrzów znacznie ograniczy możliwości transferowe Starej Damy.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti zostaje w Juventusie na kolejny sezon

Juventus zremisował ostatnio z Sassuolo, jednak wynik nie wpłynął na decyzje władz klubu. Drużyna wciąż walczy o czwarte miejsce w Serie A, do którego traci trzy punkty, co pozostawia realne szanse na awans do Ligi Mistrzów.

Władze klubu są przekonane do dalszej współpracy z trenerem. Luciano Spalletti ma prolongować kontrakt do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon, a finalizacja rozmów ma nastąpić jeszcze przed Wielkanocą. Klub nie rozważa żadnej alternatywy i widzi w nim odpowiednią osobę do odbudowy pozycji zespołu.

Szkoleniowiec stawia jednak konkretne warunki dotyczące swojej pracy. – Chce pełnej autonomii i wsparcia przy budowie zespołu zdolnego od razu wygrywać – przekazano. Kluczowe ma być także uniknięcie błędów z przeszłości i wspólna wizja transferowa między trenerem a zarządem.

Dużo zależy od końcowego miejsca w lidze i ewentualnej gry w Lidze Mistrzów. W przypadku awansu Spalletti liczy na sześć wzmocnień, w tym kilku zawodników do podstawowego składu. Celem jest zwiększenie jakości oraz doświadczenia, które pozwolą walczyć o mistrzostwo.

Brak awansu znacząco zmieni sytuację transferową klubu. Największe nazwiska mogą okazać się poza zasięgiem, a Juventus będzie musiał skupić się na innym modelu budowy drużyny. Mimo to trener nie chce tracić kluczowych piłkarzy i planuje oprzeć skład na mieszance doświadczonych zawodników oraz młodych talentów.

