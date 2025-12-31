Juventus nie ma wyjścia. Musi to zrobić dla swojej gwiazdy

Juventus został postawiony pod ścianą. Kenan Yildiz wzbudza ogromne zainteresowanie, przede wszystkim klubów z Premier League. Co zrobią Bianconeri? Tuttosport ujawnia plan turyńczyków.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Jonathan David, Lois Openda, Francisco Conceicao i Kenan Yildiz (Juventus - Pafos FC)

Juventus walczy o Yildiza

Kenan Yildiz to największa gwiazda Starej Damy. Reprezentant Turcji stanowi o sile ofensywnej Bianconerich i jest wyceniany aż na 75 milionów euro. Juventus tylko w teorii może spać spokojnie – chociaż kontrakt 20-latka obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, to jest on kuszony przez ekipy z Premier League.

Turyńczycy mają świadomość, iż napastnik wzbudza zainteresowanie klubów, które są gotowe zaoferować mu bardziej trakcyjne wynagrodzenie. Obecnie Yildiz ma zarabiać blisko trzy miliony euro za sezon (zgodnie z portalem Capology), ale domaga się znacznej podwyżki pensji. Juve początkowo nie zamierzało spełniać oczekiwań Turka, ale narracja miała się zmienić. Tylko w taki sposób wielokrotni mistrzowie Włoch mogą rywalizować z propozycjami płynącymi z Anglii.

Tuttosport przekonuje, że gigant Serie A ma zamiar uczynić ofensywnego piłkarza najlepiej opłacanym graczem w kadrze. W tej chwili jest nim Dušan Vlahović, który inkasuje aż 22 milion euro, ale Serb odejdzie po sezonie. Druga najwyższa wypłata należy do Jonathana Davida – na konto Kanadyjczyka co miesiąc trafia 11 mln. Czy Juventus faktycznie jest w stanie zadowolić otoczenie tureckiej gwiazdki?