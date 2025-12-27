Juventus pod presją. Ekipy z Premier League gotowe na zdecydowany ruch

Kenan Yildiz to jeden z tych zawodników Serie A, który budzi bardzo duże zainteresowanie. Konkretne wieści na temat reprezentanta Turcji przekazał portal TuttoJuve.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kenan Yildiz na radarze klubów z Premier League

Kenan Yildiz wciąż nie doszedł do porozumienia z Juventusem w sprawie nowego kontraktu, chociaż jego aktualna umowa z klubem obowiązuje do lata 2029 roku. Chodzu jednak o podwyżkę dla piłkarza. Jednocześnie nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości skrzydłowego. Tymczasem interesujące informacje przekazał serwis TuttoJuve.

Źródło podaje, że Kenan Yildiz ma konkretne oczekiwania finansowe. Turecki zawodnik oczekuje wynagrodzenia na poziomie 5,7 miliona euro rocznie. O ile dla klubu z Turynu taka kwota ma być dużym wyzwaniem, o tyle przedstawiciele Premier League nie powinni mieć żadnych problemów ze spełnieniem żądań piłkarza.

TuttoJuve informuje, że Arsenal, Chelsea oraz Tottenham Hotspur to kluby, które wykazują zainteresowanie 20-letnim zawodnikiem. Każdy z wymienionych zespołów postrzega Kenana Yildiza jako wszechstronnego piłkarza, mogącego występować na obu skrzydłach, a także w roli ofensywnego pomocnika.

Kenan Yildiz to 26-krotny reprezentant Turcji. Piłkarz trafił do Juventusu w lipcu 2022 roku z Bayernu Monachium na zasadzie wolnego transferu i był to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Obecnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 75 milionów euro.

W trwającej kampanii Kenan Yildiz wystąpił w 26 spotkaniach, licząc również Klubowe Mistrzostwa Świata. Strzelił w nich dziewięć goli i zanotował osiem asyst. Okazję do poprawy tego bilansu 2-letni gracz będzie miał przy okazji potyczki z Pisą w ramach 17. kolejki ligi włoskiej.