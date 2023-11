Według informacji "Sky" Alex Sandro wciąż nie wrócił do treningów z drużyną Juventusu. Okres rekonwalescencji brazylijskiego obrońcy może się wydłużyć.

PressFocus Na zdjęciu: Alex Sandro

Alex Sandro miał w tym tygodniu wrócić do treningów z zespołem

Brazylijski obrońca jest wyłączony z gry od września

Wciąż niewiadomo kiedy planowany jest jego powrót

Alex Sandro nadal nie wrócił do gry

Alex Sandro wciąż pozostaje na liście nieobecnych piłkarzy Juventusu. Doświadczony obrońca jest wyłączony z gry od połowy września, gdy podczas jednego z treningów doznał kontuzji. W tym tygodniu 32-letni zawodnik miał wrócić do zajęć z pierwszym zespołem. Jednak według informacji “Sky” okres absencji Brazylijczyka może się wydłużyć. Wciąż nie wiadomo, kiedy można spodziewać się powrotu do gry 40-krotnego reprezentanta Brazylii.

W tym roku jest to już jego trzecia kontuzja. Przez ten czas Alex Sandro opuścił 13 spotkań “Starej Damy” we wszystkich rozgrywkach. Do Serie A trafił w 2015 roku z Porto. Przez osiem lat gry dla Juventusu wystąpił w barwach klubu 311 razy. Strzelił w tym czasie 15 bramek i zanotował 33 asysty. Jego umowa z włoskim klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Czytaj więcej: “Zawsze był dla mnie bratem”. To z nim kapitan Juventusu najlepiej się dogaduje