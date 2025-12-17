Del Piero patrzy na Juve. Te słowa mówią więcej, niż się wydaje

21:57, 17. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus w tym sezonie miał walczyć o najwyższe cele. Plan ten jednak się skomplikował. Za odbudowę drużyny wziął się Luciano Spalletti. Z kolei na temat Juventusu głos zabrał Alessandro Del Piero.

Alessandro Del Piero
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero o Juventusie

Juventus w trakcie kampanii 2025/2026 nie zachwyca. Jak na razie ekipa z Turynu plasuje się na piątym miejscu w tabeli, mając 26 punktów na koncie. Do lidera, Interu Mediolan, traci siedem oczek. Tymczasem na temat drużyny z Allianz Stadium kilka zdań wyraził ostatnio były piłkarz zespołu z Turynu.

– Zwycięstwo zawsze było moim priorytetem. Jeśli chodzi o dzisiejszy Juventus, powiedziałbym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mój zespół miał niesamowitą mentalność i mam nadzieję, że drużyna Luciano Spallettiego pójdzie w nasze ślady. Rozumiem, że przechodzą przez trudne chwile, zwłaszcza po zmianie trenera – powiedział Alessandro Del Piero cytowany przez La Gazzetta dello Sport.

POLECAMY TAKŻE

Luciano Spalletti
Juventus liczy na transfer gwiazdy Interu. Musi wyłożyć 35 mln euro
Florentino Perez
Juventus wycenił gwiazdę na co najmniej 100 mln euro. W grze Real Madryt
Luciano Spalletti
Juventus wybrał nowego pomocnika. Oferta już w drodze

Były reprezentant Włoch rozegrał w barwach Juventusu ponad 700 meczów, strzelając w nich 290 goli. Ponadto na koncie Del Piero znalazły się 174 asysty.

Ekipa z Allianz Stadium jeszcze w tym roku ma do rozegrania dwa spotkania w Serie A. Juventus najpierw, już w najbliższą sobotę, zmierzy się z AS Romą. Mecz odbędzie się o godzinie 20:45. Z kolei 27 grudnia na drodze Bianconerich stanie Pisa.

Po świąteczno-noworocznej przerwie Juventus wróci do gry 3 stycznia. Stanie wówczas do rywalizacji z Lecce. Spotkanie odbędzie się w Turynie. Stara Dama w tej kampanii w 15 meczach wygrała siedem razy, w pięciu spotkaniach zremisowała i trzy razy przegrała.

Czytaj więcej: Rok idealny? PSG stawia się obok Barcelony i Bayernu