Del Piero patrzy na Juve. Te słowa mówią więcej, niż się wydaje

Juventus w tym sezonie miał walczyć o najwyższe cele. Plan ten jednak się skomplikował. Za odbudowę drużyny wziął się Luciano Spalletti. Z kolei na temat Juventusu głos zabrał Alessandro Del Piero.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero o Juventusie

Juventus w trakcie kampanii 2025/2026 nie zachwyca. Jak na razie ekipa z Turynu plasuje się na piątym miejscu w tabeli, mając 26 punktów na koncie. Do lidera, Interu Mediolan, traci siedem oczek. Tymczasem na temat drużyny z Allianz Stadium kilka zdań wyraził ostatnio były piłkarz zespołu z Turynu.

– Zwycięstwo zawsze było moim priorytetem. Jeśli chodzi o dzisiejszy Juventus, powiedziałbym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mój zespół miał niesamowitą mentalność i mam nadzieję, że drużyna Luciano Spallettiego pójdzie w nasze ślady. Rozumiem, że przechodzą przez trudne chwile, zwłaszcza po zmianie trenera – powiedział Alessandro Del Piero cytowany przez La Gazzetta dello Sport.

Były reprezentant Włoch rozegrał w barwach Juventusu ponad 700 meczów, strzelając w nich 290 goli. Ponadto na koncie Del Piero znalazły się 174 asysty.

Ekipa z Allianz Stadium jeszcze w tym roku ma do rozegrania dwa spotkania w Serie A. Juventus najpierw, już w najbliższą sobotę, zmierzy się z AS Romą. Mecz odbędzie się o godzinie 20:45. Z kolei 27 grudnia na drodze Bianconerich stanie Pisa.

Po świąteczno-noworocznej przerwie Juventus wróci do gry 3 stycznia. Stanie wówczas do rywalizacji z Lecce. Spotkanie odbędzie się w Turynie. Stara Dama w tej kampanii w 15 meczach wygrała siedem razy, w pięciu spotkaniach zremisowała i trzy razy przegrała.

