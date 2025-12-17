Rok idealny? PSG stawia się obok Barcelony i Bayernu

21:31, 17. grudnia 2025
Luka Pawlik
Źródło:  Goal.pl

Paris Saint-Germain pokonało Flamengo w spotkaniu o Puchar Interkontynentalny. Ekipa z Ligue 1 sięgnęła tym samym po swoje szóste trofeum w jednym roku kalendarzowym.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Drużyna Paris Saint-Germain

PSG wyrównało osiągnięcie FC Barcelony i Bayernu Monachium

Paris Saint-Germain kończy bardzo udany dla siebie rok 2025. W środę stołeczna ekipa rozegrała spotkanie o Puchar Interkontynentalny z Flamengo. W meczu rozegranym na Ahmad bin Ali Stadium zwycięzcę musiał wyłonić konkurs rzutów karnych.

Do przerwy prowadziła ekipa z Paryża, którą na prowadzenie wyprowadził Chwicza Kwaracchelia. Gruzin strzelił gola w 38. minucie. Po zmianie stron do wyrównania doprowadził Jorginho i konieczna była dogrywka. W niej żadnej z ekip nie udało się skierować piłki do siatki. Zatem zwycięzcę musiał wyłonić konkurs jedenastek. Rzuty karne lepiej wykonywali paryżanie, wygrywając konkurs jednym golem (2:1).

PSG wygrało zatem szóste trofeum w 2025 roku. Tym samym francuska drużyna wyrównała osiągnięcie FC Barcelony i Bayernu Monachium. PSG wcześniej wygrało mistrzostwo Francji, Puchar Francji, Superpuchar Francji, a także Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Europy.

Fakt, że ekipa z Ligue 1 zdobyła sześć trofeów w jednym roku kalendarzowym, sprawił, że PSG wyrównało osiągnięcia Barcelony z 2009 roku oraz Bayernu Monachium z 2020 roku. Jednocześnie w ekipie z Paryża świetny czas zalicza jednocześnie Luis Enrique, który objął stery nad PSG w lipcu 2023 roku. Hiszpan ma kontrakt ważny z francuskim klubem do końca czerwca 2027 roku i jak na razie wygrał z paryską drużyną dziewięć trofeów.

