RB Lipsk wybrał nowego trenera. To były piłkarz Bayernu Monachium

22:41, 12. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Martin Demichelis zostanie nowym trenerem RB Lipsk - poinformował Fabrizio Romano. Argentyńczyk w przeszłości był piłkarzem m.in. Bayernu Monachium. Ostatnio odpowiadał za wyniki RCD Mallorca.

Piłkarz RB Lipsk
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarz RB Lipsk

Demichelis zostanie nowym trenerem RB Lipsk

RB Lipsk nie ma ostatnio szczęścia do trenerów. W marcu 2025 roku rozstali się z Marco Rose, a jego następcą został Zsolt Low. Węgier wytrzymał na stanowisku jedynie trzy miesiące i po zaledwie 92 dniach stracił pracę. W minionym sezonie drużynę prowadził Ole Werner. Pod wodzą 38-latka Byki zajęły 3. miejsce w Bundeslidze, dzięki czemu awansowali do Ligi Mistrzów.

Mimo przyzwoitego sezonu Ole Werner nie poprowadzi zespołu w kolejnej kampanii. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że na Red Bull Arena kibice doczekają się zmiany szkoleniowca. Nowym trenerem Lipska ma zostać Martin Demichelis.

Demichelis zostanie wykupiony z RCD Mallorca na podstawie klauzuli odstępnego, o czym informowała jakiś czas temu Marca. Argentyńczyk pracował na poziomie La Liga zaledwie od marca tego roku. Drużynę z Majorki prowadził w 12 meczach, a jego bilans to 5 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki. Wcześniej przez rok odpowiadał za wyniki meksykańskiego Monterrey, a jeszcze wcześniej był trenerem River Plate w Argentynie. Pierwsze szlify w roli szkoleniowca zbierał w Maladze oraz akademii Bayernu Monachium.

45-letni Demichelis doskonale zna realia Bundesligi. Jako piłkarz był związany z Bawarczykami w latach 2003-2011. W barwach bawarskiego klubu wystąpił w ponad 250 meczach. Później grał w takich klubach jak Man City, Malaga czy Espanyol.

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