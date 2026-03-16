Juventus czeka na powrót Vlahovicia. Problem przed Sassuolo

Juventus może wkrótce odzyskać Dusana Vlahovicia po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Według La Gazzetta dello Sport serbski napastnik celuje w powrót do kadry na mecz z Sassuolo.

Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Powrót napastnika i nowe obawy w środku pola

Dusan Vlahović nie znalazł się w kadrze Juventusu na ostatni mecz z Udinese. Napastnik wraca do formy po operacji przywodziciela i ponad trzymiesięcznej przerwie. Według informacji La Gazzetta dello Sport celem zawodnika jest powrót do składu na spotkanie z Sassuolo w najbliższy weekend.

Juventus wygrał w sobotę z Udinese 1:0 na wyjeździe. Dzięki temu zespół awansował na piąte miejsce w tabeli Serie A. Do pozycji dającej awans do Ligi Mistrzów brakuje jednego punktu. Czwarte Como pokonało Romę, która spadła na szóstą lokatę.

W meczu z Udinese trener Luciano Spalletti postawił na płynną formację ofensywną. Na pozycji środkowego napastnika wystąpił Kenan Yildiz. Wspierali go Francisco Conceicao, Weston McKennie oraz Jeremie Boga.

Podczas gdy Juventus liczy na powrót Vlahovicia, pojawił się problem w środku pola. Wątpliwości budzi stan zdrowia Khephrena Thurama. Pomocnik musiał opuścić boisko w trakcie meczu z Udinese po uderzeniu w lewą kostkę.

Stan zawodnika będzie monitorowany z dnia na dzień. Na razie nie ma pewności czy znajdzie się w kadrze na spotkanie z Sassuolo. W Turynie możliwy jest więc scenariusz jeden wraca, drugi wypada ze składu.

Zobacz również: Lewandowski z rekordowym spadkiem. Tyle jest dziś wart napastnik Barcelony