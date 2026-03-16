Lewandowski z rekordowym spadkiem. Tyle jest dziś wart napastnik Barcelony

Robert Lewandowski znalazł się w centrum uwagi po najnowszej aktualizacji wartości rynkowych w serwisie Transfermarkt. Dane opublikowane 16 marca pokazują wyraźny spadek wyceny napastnika FC Barcelony.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wartość Lewandowskiego spada, a przyszłość pozostaje niepewna

Robert Lewandowski według najnowszej aktualizacji Transfermarkt jest obecnie wyceniany na 8 milionów euro. Jeszcze w październiku wartość kapitana reprezentacji Polski wynosiła 10 milionów euro. To najniższa wartość od czasów gry w Borussii Dortmund i sezonu 2011/12. Wtedy jednak Polak był jeszcze przed szczytem kariery. Dziś chyli się ona ku końcowi.

Kiedy Lewandowski przenosił się do FC Barcelony w 2022 roku jego wartość rynkowa wynosiła 45 milionów euro. Najwyższy poziom osiągnął jednak w czasach gry dla Bayernu Monachium. W 2018 roku portal Transfermarkt wyceniał go wtedy na aż 90 milionów euro.

Obecny kontrakt napastnika z Barceloną wygasa po zakończeniu sezonu, a przyszłość pozostaje niejasna. Sam piłkarz najchętniej zostałby w klubie na kolejny rok. Wciąż nie ma jednak pewności czy władze Dumy Katalonii zaproponują mu nową umowę.

Według medialnych doniesień Lewandowski wzbudza zainteresowanie kilku klubów w Europie. Wśród nich wymienia się Juventus oraz Milan. Sytuację napastnika obserwują również zespoły z MLS, Turcji oraz Arabii Saudyjskiej. Ostateczna decyzja dotycząca przyszłości ma zapaść po zakończeniu sezonu.

W obecnych rozgrywkach Polak wystąpił w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 14 bramek i zanotował 3 asysty. Na boisku spędził łącznie 1839 minut, co daje średnio nieco ponad 52 minuty gry na spotkanie.

