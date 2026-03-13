Kaczmarski przed szansą. Polak może zadebiutować w barwach Interu! [NASZ NEWS]

Iwo Kaczmarski stara się piąć w hierarchii Interu Mediolan, choć konkurencja w tym klubie jest ogromna. Z naszych informacji wynika jednak, że w sobotę Polak może stanąć przed szansą oficjalnego debiutu w pierwszym zespole!

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Iwo Kaczmarski

Do trzech razy sztuka?

Iwo Kaczmarski dość często trenuje z pierwszą drużyną Interu Mediolan, ale nie miał jeszcze okazji zagrać w oficjalnym meczu giganta z Mediolanu. Owszem, pojawił się na boisku w trakcie spotkania z Atletico Madryt, ale to nie były oficjalne zawody.

Generalnie na ławce pierwszej drużyny Kaczmarski był do tej pory dwa razy. Najpierw w Superpucharze Włoch, na który poleciał z drużyną do Arabii Saudyjskiej, a następnie w meczu Serie A z Lecce. W żadnym z tych przypadków nie pojawił się jednak na boisku. Być może jednak do trzech razy sztuka?

Trenowanie z gwiazdami już mu nieobce

Z naszych informacji wynika, że 21-letni Polak znów zasiądzie na ławce pierwszej drużyny Interu. Drużyna Piotra Zielińskiego zagra w sobotę o 15:00 z Atalantą Bergamo, która ma za sobą bardzo ciężki mecz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (1:6).

Czy tym razem Kaczmarski podniesie się z ławki? Oczywiście, w hierarchii kilku zawodników na pewno jest wyżej od niego, ale wszystko jest możliwe. Polak ostatni tydzień spędził właśnie głównie z pierwszym zespołem, więc trenowanie z gwiazdami Interu to już dla niego nie nowość.

Na co dzień Kaczmarski jest piłkarzem Interu U23. W tym sezonie zagrał 28 meczów, w których zaliczył 2 asysty.