Liverpool i Manchester United czają się na ruch Realu

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real od presją. Dwóch gigantów ustawiło się w kolejce

Real Madryt znajduje się w centrum spekulacji transferowych dotyczących przyszłości Aureliena Tchouameniego. Jak informuje serwis Caught Offside, pomocnik wzbudza poważne zainteresowanie zarówno ze strony Liverpoolu, jak i Manchesteru United.

Według doniesień, oba kluby mogą zintensyfikować działania w najbliższym oknie transferowym. Szczególnie jeśli nowy trener Królewskich zdecyduje się na sprzedaż reprezentanta Francji. Taki scenariusz nie jest wykluczony. Aczkolwiek wiele zależy od planów sportowych i przyszłej wizji drużyny.

Źródło podaje, że ewentualny transfer nie będzie należał do tanich. Aktualny kontrakt Tchouameniego obowiązuje jeszcze przez dwa lata. W związku z tym Real może oczekiwać za zawodnika kwoty na poziomie 80-90 milionów euro. Jednocześnie władze madryckiego klubu rozważają przedłużenie umowy Francuza aż do 2031 roku, co mogłoby ostatecznie zamknąć temat jego odejścia.

W obecnym sezonie Francuz jest ważnym elementem zespołu. Ma na koncie 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty. Jego stabilna forma sprawia, że pozostaje jednym z najbardziej cenionych defensywnych pomocników w Europie.

Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na poziomie 75 milionów euro. Gdyby piłkarz trafił do ekipy z Anfield Road, to o miejsce w składzie mógłby walczyć między innymi z Ryanem Gravenberchem. Z kolei w szeregach Czerwonych Diabłów mógłby zastąpić Casemiro.