Real Madryt już wybrał? Szatnia jasno wskazała kierunek

Real Madryt stoi przed ważną decyzją dotyczącą wyboru nowego trenera na kolejny sezon. Według hiszpańskich mediów piłkarze mają już swojego faworyta na to stanowisko.

fot. Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Realu Madryt

Zawodnicy Realu Madryt mają swojego faworyta

Real Madryt rozważa różne scenariusze dotyczące obsady ławki trenerskiej. Jak informuje Cadena SER w szatni wyraźnie wskazano preferowanego kandydata. Dziennikarz Gonzalo Alvarez w programie „El Bar de Sique” ujawnił, że większość zawodników opowiada się za zatrudnieniem Juergen Kloppa zamiast Jose Mourinho.

Z przekazanych informacji wynika, że piłkarze Królewskich doceniają styl pracy niemieckiego szkoleniowca, który uchodzi za bardziej otwarty i sprzyjający budowaniu pozytywnej atmosfery w drużynie. W przeciwieństwie do tego od Portugalczyka kojarzonego z twardszym, konfrontacyjnym podejściem. To zdaniem części zespołu mogłoby prowadzić do napięć.

Według informacji Cadena SER, stanowisko zawodników jest znane władzom klubu. Prezydent Florentino Perez ma rozumieć, dlaczego kandydatura Kloppa budzi tak duże zainteresowanie wśród graczy. Chociaż jednocześnie dostrzega potencjalne korzyści medialne związane z ewentualnym powrotem Mourinho.

Już wcześniej Sky Sports informowało, że madrycki klub analizuje możliwość zatrudnienia obecnego szkoleniowca Benfiki. Niemniej na razie nie doszło do żadnych oficjalnych rozmów. Sytuacja pozostaje rozwojowa, a ostateczna decyzja może zależeć zarówno od preferencji władz, jak i głosu zawodników.