Hansi Flick bliski nowego kontraktu. Barcelona już zdecydowała

Hansi Flick podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości w Barcelonie. Niemiecki szkoleniowiec pozostanie na Camp Nou do czerwca 2028 roku - ujawnia "Mundo Deportivo". W nowej umowie pojawi się opcja przedłużenia.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick jest coraz bliżej sfinalizowania nowej umowy w Barcelonie. Jak wynika z doniesień „Mundo Deportivo”, kataloński klub oraz 61-letni trener osiągnęli już wstępne porozumienie w sprawie kontraktu. Flick dał zielone światło na kontynuację rozmów. Obecny kontrakt Flicka obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Początkowo prezes klubu Joan Laporta naciskał na bardziej długoterminowe rozwiązanie, zakładające przedłużenie współpracy aż do 2029 roku. Niemiec jednak zdecydował się na krótszą formę zobowiązania, która jednocześnie daje bezpieczeństwo obu stronom. Efektem kompromisu ma być kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku, z dodatkową opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Klauzula zostanie aktywowana wyłącznie wtedy, gdy obie strony będą zadowolone ze współpracy po zakończeniu sezonu 2027/2028. Drobne szczegóły umowy wciąż pozostają do dopracowania, lecz rozmowy są na zaawansowanym etapie. Ważną rolę w negocjacjach odgrywa Pini Zahavi, który według informacji ma pojawić się w Barcelonie już w przyszłym tygodniu. Jego wizyta ma dotyczyć nie tylko kontraktu Flicka, ale również kwestii dotyczących przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Ogłoszenie nowej umowy Flicka ma nastąpić po zapewnieniu sobie przez Barcelonę tytułu mistrza La Liga. Jeśli wszystkie plany zostaną zrealizowane były trener Bayernu Monachium może już w pierwszych dwóch sezonach pracy w Barcelonie sięgnąć łącznie po pięć trofeów.