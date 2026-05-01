Legia albo Widzew. Superkomputer wytypował faworyta hitu Ekstraklasy

Legia Warszawa i Widzew Łódź zagrają o bardzo ważne punkty w kontekście walki o utrzymanie. Superkomputer BETSiE wskazał faworyta tego spotkania, ale różnice w wyliczeniach nie są duże.

Legia Warszawa faworytem meczu z Widzewem Łódź

Superkomputer BETSiE wskazuje, że większe szanse na zwycięstwo ma Legia Warszawa. Model daje gospodarzom 41,4% prawdopodobieństwa wygranej. Szanse na remis wynoszą 29,7%, natomiast zwycięstwo Widzewa Łódź zostało ocenione na 28,9%.

To oznacza, że Legia jest faworytem, ale nie ma wyraźnej przewagi. Różnice są na tyle małe, że każdy scenariusz pozostaje realny, szczególnie przy obecnej formie obu zespołów.

Warszawski zespół będzie chciał zareagować po wysokiej porażce z Lechem Poznań. W tamtym spotkaniu drużyna Marka Papszuna przegrała 0:4, a dodatkowo od pierwszej połowy grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rafała Augustyniaka. Była to pierwsza przegrana po serii dziesięciu meczów bez porażki.

Mimo tego Legia wciąż dobrze punktuje u siebie. Przy Łazienkowskiej pozostaje niepokonana od pięciu spotkań, notując trzy zwycięstwa i dwa remisy. W tym czasie straciła tylko trzy gole, co może mieć znaczenie w meczu o dużą stawkę.

Widzew Łódź stawia na defensywę przed meczem z Legią

Widzew przystąpi do spotkania po zwycięstwie 2:0 nad Motorem Lublin. Ten wynik poprawił jego sytuację w tabeli, choć wciąż nie daje pełnego komfortu.

Zespół z Łodzi w ostatnich tygodniach wyróżnia się przede wszystkim grą w defensywie. W 2026 roku stracił tylko dziewięć bramek w 12 meczach, co jest najlepszym wynikiem w lidze w tym okresie. W ostatnich sześciu kolejkach czterokrotnie zachowywał czyste konto.

Statystyki bezpośrednich spotkań zdecydowanie przemawiają jednak za Legią. W XXI wieku Widzew wygrał tylko jedno z 24 starć z warszawskim klubem, przegrywając aż 18 razy.

Początek spotkania zaplanowano na 1 maja o godzinie 20:30.