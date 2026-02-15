Zieliński rozpalił Mediolan do czerwoności. Inter czekał na to miesiącami

Inter Mediolan pokonał w niedzielę Juventus (3:2) w hicie Serie A. Kluczem do wygranej Nerazzurrich był gol autorstwa Piotr Zieliński. Polak po spotkaniu nie ukrywał dumy.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński podsumował starcie Inter – Juventus

Inter Mediolan dokonał w sobotni wieczór wyjątkowej rzeczy, bo w końcu odniósł spektakularne zwycięstwo w tej kampanii nad ekipą z czołówki tabeli ligi włoskiej. Nerazzurri po golu w 90. minucie Piotra Zielińskiego pokonali Juventus. Po zakończeniu rywalizacji reprezentant Polski podzielił się swoimi przemyśleniami.

– To bardzo ważne, ale cała drużyna grała dobrze i na to zasłużyła, więc będziemy cieszyć się ze zwycięstwa. To wielka sprawa – powiedział Zieliński w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Musimy unikać sytuacji takich jak ta przy bramce wyrównującej, ponieważ objęliśmy prowadzenie po wspaniałym golu Francesco Pio Esposito, a następnie pokazaliśmy brak koncentracji. Najważniejsze jest jednak to, że wygraliśmy – zaznaczył zawodnik.

Interowi do sobotniego wieczoru nie udawało się wygrać spotkania z żadną z wielkich ekip w rozgrywkach. Przełamanie nastąpiło w Derby d’Italia.

– Wszystkie drużyny muszą mierzyć się z innymi zespołami w lidze. Juve to świetna ekipa, ale nawet gdy nie zdobywaliśmy trzech punktów, i tak prezentowaliśmy się dobrze – podkreślił Zieliński.

Inter swój kolejny mecz rozegra już w środku tygodnia. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. Z kolei w Serie A w następnej kolejce na drodze ekipy z Mediolanu stanie US Lecce.