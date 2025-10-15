Historyczny rok Interu Mediolan. Klub notuje zysk po latach strat

18:59, 15. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Inter Mediolan

Inter Mediolan przekazał informacje związane z sytuacją finansową klubu. 15 października 2025 roku akcjonariusze ekipy z Serie A zatwierdzili sprawozdanie za miniony rok finansowy.

Beppe Marotta
fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Beppe Marotta

Inter Mediolan z raportem finansowym

Inter Mediolan przekazał informacje przede wszystkim w sprawie zysku, który wyniósł 35,4 miliona euro, w porównaniu ze stratą w wysokości 35,7 miliona euro w roku poprzednim. Przychody osiągnęły rekordowy poziom 567 milionów euro, nie licząc wpływów z transferów. To suma o 94 miliony euro większa od tej z poprzedniego sezonu.

Powyższy wynik był możliwy dzięki zwiększonym przychodom z tytułu udziału Interu w rozgrywkach krajowych i europejskich, a także dzięki historycznej obecności Nerazzurrich na Klubowych Mistrzostwach Świata po raz pierwszy w historii.

Istotne jest również to, że Inter odnotował wzrost przychodów komercyjnych, co było efektem nowych umów sponsorskich i większych wpływów z dni meczowych. Wydatki wzrosły o 3,8 procent, czyli o około 18 milionów euro, osiągając łączny poziom 482 milionów euro.

Ekipa z Mediolanu po reprezentacyjnej przerwie wróci do gry w sobotę, mierząc się na Stadio Olimpico w Rzymie z AS Romą. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. W kwietniu górą byli Giallorossi (1:0).

Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami cztery razy lepszy był Inter, a tylko w jednym spotkaniu szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili rzymianie. Roma u siebie po raz ostatni pokonała mediolańczyków dawno temu, bo w 2016 roku.

