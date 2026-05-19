Napastnik czeka na rozmowy z Legią. Chce zostać w klubie

12:38, 19. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Legia Warszawa wciąż nie zdecydowała w sprawie kilku piłkarzy. Na rozmowy czeka Jean-Pierre Nsame, który wprost przyznaje, że chce zostać przy Łazienkowskiej. Potwierdził to w rozmowie dla TVP Sport.

Jean-Pierre Nsame
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Nsame dalej w Legii? Napastnik czeka na ruch klubu

Legia Warszawa przedłużyła już umowy z Bartoszem Kapustką i Rafałem Augustyniakiem, natomiast kilku zawodników nie zna jeszcze swojej przyszłości przy Łazienkowskiej. W tej grupie znajduje się Jean-Pierre Nsame, który ma ważny kontrakt tylko do końca czerwca 2026 roku. Marek Papszun do tej pory głównie chwalił jego pracowitość, ale nie chciał przesądzać, co stanie się z nim po sezonie.

Nsame stracił sporą część sezonu na skutek poważnej kontuzji. Do gry wrócił dopiero w połowie marca i szybko wywalczył miejsce w składzie. Papszun regularnie z niego korzysta, a ten odwdzięczył się chociażby ważnym trafieniem w starciu z Lechią Gdańsk. Czy to wystarczy, aby kontynuować przygodę w Warszawie?

Sam Nsame przyznaje, że do tej pory Legia nie skontaktowała się z nim w tej sprawie. Jednocześnie czeka na rozmowy, bowiem chce zostać w klubie na dłużej. Jeśli otrzyma konkretną propozycję, najprawdopodobniej z niej skorzysta.

– Czy podpiszę nowy kontrakt z Legią? To nie jest pytanie do mnie. Moja umowa kończy się w czerwcu, ale na tę chwilę skupiam się na grze. Na razie nie było żadnych rozmów. Chciałbym zostać przy Łazienkowskiej, ale zobaczymy, jak będzie – wyjawił napastnik Legii w rozmowie dla TVP Sport.

33-latek znakomicie spisywał się na początku kampanii, kiedy to Legia walczyła o awans do europejskich pucharów. W eliminacjach strzelił łącznie pięć bramek, lecz później przydarzył mu się uraz ścięgna Achillesa.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości