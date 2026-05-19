Mateusz Lis odchodzi z Goztepe. Zagra w Ekstraklasie

Mateusz Lis odchodzi z Goztepe. Z informacji serwisu haberturk.com wynika, że wróci do Ekstraklasy. Ma trafić do Lecha Poznań lub Legii Warszawa. W tym sezonie Polak został wybrany bramkarzem sezonu w lidze tureckiej.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Lis

Mateusz Lis wraca do Ekstraklasy. Zagra w Lechu lub Legii

Mateusz Lis po fantastycznym sezonie w Turcji ma wrócić do Polski. Plotki o jego powrocie do Ekstraklasy ciągną się od zimy. W styczniu był blisko przejścia do Widzewa Łódź, ale finalnie klub postawił na kogoś innego. Tak czy inaczej, 29-latek wróci do rodzimej ligi. W przyszłym sezonie ma grać w jednym z ekstraklasowych klubów. Tureckie media wymieniły dwa potencjalne kluby.

Serwis haberturk.com uważa, że transfer Mateusza Lisa do Ekstraklasy jest już przesądzony. Nie odważyli się wskazać konkretnego zespołu, ale podali dwa najbardziej prawdopodobne kierunki. Były bramkarz Wisły Kraków ma trafić do Lecha Poznań lub Legii Warszawa.

Lis jest otwarty na powrót do Polski. Choć wiąże go z klubem kontrakt do 2027 roku, działacze nie zamierzają stawać mu na przeszkodzie. „Klub jest gotowy pożegnać się z Lisem w zamian za znaczną kwotę transferu” – czytamy na łamach portalu haberturk.com.

W barwach Goztepe gra od lipca 2023 roku. Łącznie wystąpił w 99 meczach, w których 44 razy zachował czyste konto. W bieżącym sezonie imponował formą, będąc najlepszym bramkarzem pod względem ilości czystych kont (16). Ponadto ostatnio klub poinformował, że Lis został wybrany do drużyny sezonu FC26 tureckiej Super Lig. W swoim CV ma również takie drużyny jak Troyes, Altay czy Southampton.