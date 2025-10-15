Nowa umowa de Jonga z Barceloną do 2029 roku! Zdradził, dlaczego zostaje

16:47, 15. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Frenkie de Jong w środę podpisał nowy kontrakt z FC Barceloną, obowiązujący do końca czerwca 2029 roku. Zawodnik odpowiadał podczas spotkania z mediami na pytania dziennikarzy.

Frenkie de Jong
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong na dłużej w Barcelonie. Kulisy nowej umowy

Frenkie de Jong w środę podpisał nowy kontrakt z FC Barceloną, obowiązujący do końca czerwca 2029 roku. Zawodnik odpowiadał natomiast podczas spotkania z mediami na pytania dziennikarzy.

Frenkie de Jong po zakończeniu obecnego sezonu nie odejdzie z FC Barcelony na zasadzie wolnego transferu. 15 października 2025 roku piłkarz zdecydował się na parafowanie nowej umowy, która nie tylko obowiązuje do końca czerwca 2029 roku, ale zawiera także klauzulę odstępnego w wysokości 500 milionów euro. Marca z kolei opublikowała zapis wypowiedzi zawodnika z konferencji prasowej.

POLECAMY TAKŻE

Vincent Kompany
Bayern włączył się do gry. Chce przejąć cel transferowy Barcelony
Raphinha
Flick zatrzymał gwiazdę Barcelony. Raphinha ujawnił kulisy decyzji
Robert Lewandowski
Lewandowski podpadł Barcelonie! Chodzi o mecz z Litwą

Piłkarz wyjaśnił, co oznacza dla niego gra w barwach katalońskiego klubu. Jednocześnie nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy zostanie w Barcelonie do końca kariery.

– Jako dziecko zawsze marzyłem o grze w Barcelonie. Teraz spełniam to marzenie. Chcę kontynuować je przez wiele kolejnych lat, z pragnieniem zdobywania tytułów. Zawsze chciałem być w Barcelonie, a teraz, kiedy już tu jestem, chcę zostać jak najdłużej. Czuję się dobrze, czuję się komfortowo z kolegami z drużyny i z zarządem. Chcę tu zostać jeszcze przez wiele lat – podkreślił reprezentant Holandii.

W kontekście de Jonga pojawiały się doniesienia, że jest niedoceniany przez klubowych działaczy. Sam zawodnik wprost odniósł się do tych spekulacji.

– Nie czuję się niedoceniany przez kolegów z drużyny ani trenerów. To bardziej sprawa dla mediów. Każdy może mieć swoje zdanie i to jest piękno futbolu. W klubie i wśród kolegów z drużyny nie czuję się niedoceniany – przekonywał de Jong.

FC Barcelona słusznie przedłużyła kontrakt z Frenkiem de Jongiem do 2029 roku?

  • Tak, to kluczowy piłkarz środka pola
  • Nie mam pewności, za dużo zarabia
  • Nie, Barca powinna postawić na młodszych zawodników
  • rudno powiedzieć – zależy od formy w kolejnych sezonach
  • Tak, to kluczowy piłkarz środka pola
  • Nie mam pewności, za dużo zarabia
  • Nie, Barca powinna postawić na młodszych zawodników
  • rudno powiedzieć – zależy od formy w kolejnych sezonach

0 Votes

W końcu piłkarz został zapytany wprost o swoje wynagrodzenie. Aczkolwiek udzielił wymijającej odpowiedzi.

– Nie powiem, ile będę zarabiał. Zawsze dużo się o tym mówiło i sporo przesadzano. Prawdziwe kwoty nigdy nie zostały opublikowane. Takie informacje mogą wpływać na to, jak ludzie mnie postrzegają. Jeśli przeczytają, że jestem najlepiej opłacanym piłkarzem w Europie, będą mnie oceniać inaczej – stwierdził zawodnik.

De Jong trafił do Barcelony w lipcu 2019 roku z Ajaxu za 86 milionów euro. Tymczasem w obecnym sezonie piłkarz wystąpił w ośmiu meczach, notując jedną asystę. Na boisku spędził łącznie 643 minuty.

Czytaj więcej: Flick zatrzymał gwiazdę Barcelony. Raphinha ujawnił kulisy decyzji