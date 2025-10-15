Nowa umowa de Jonga z Barceloną do 2029 roku! Zdradził, dlaczego zostaje

Frenkie de Jong w środę podpisał nowy kontrakt z FC Barceloną, obowiązujący do końca czerwca 2029 roku. Zawodnik odpowiadał podczas spotkania z mediami na pytania dziennikarzy.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong na dłużej w Barcelonie. Kulisy nowej umowy

Frenkie de Jong w środę podpisał nowy kontrakt z FC Barceloną, obowiązujący do końca czerwca 2029 roku. Zawodnik odpowiadał natomiast podczas spotkania z mediami na pytania dziennikarzy.

Frenkie de Jong po zakończeniu obecnego sezonu nie odejdzie z FC Barcelony na zasadzie wolnego transferu. 15 października 2025 roku piłkarz zdecydował się na parafowanie nowej umowy, która nie tylko obowiązuje do końca czerwca 2029 roku, ale zawiera także klauzulę odstępnego w wysokości 500 milionów euro. Marca z kolei opublikowała zapis wypowiedzi zawodnika z konferencji prasowej.

Piłkarz wyjaśnił, co oznacza dla niego gra w barwach katalońskiego klubu. Jednocześnie nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy zostanie w Barcelonie do końca kariery.

– Jako dziecko zawsze marzyłem o grze w Barcelonie. Teraz spełniam to marzenie. Chcę kontynuować je przez wiele kolejnych lat, z pragnieniem zdobywania tytułów. Zawsze chciałem być w Barcelonie, a teraz, kiedy już tu jestem, chcę zostać jak najdłużej. Czuję się dobrze, czuję się komfortowo z kolegami z drużyny i z zarządem. Chcę tu zostać jeszcze przez wiele lat – podkreślił reprezentant Holandii.

W kontekście de Jonga pojawiały się doniesienia, że jest niedoceniany przez klubowych działaczy. Sam zawodnik wprost odniósł się do tych spekulacji.

– Nie czuję się niedoceniany przez kolegów z drużyny ani trenerów. To bardziej sprawa dla mediów. Każdy może mieć swoje zdanie i to jest piękno futbolu. W klubie i wśród kolegów z drużyny nie czuję się niedoceniany – przekonywał de Jong.

FC Barcelona słusznie przedłużyła kontrakt z Frenkiem de Jongiem do 2029 roku? Tak, to kluczowy piłkarz środka pola

Nie mam pewności, za dużo zarabia

Nie, Barca powinna postawić na młodszych zawodników

rudno powiedzieć – zależy od formy w kolejnych sezonach Tak, to kluczowy piłkarz środka pola

Nie mam pewności, za dużo zarabia

Nie, Barca powinna postawić na młodszych zawodników

rudno powiedzieć – zależy od formy w kolejnych sezonach 0 Votes

W końcu piłkarz został zapytany wprost o swoje wynagrodzenie. Aczkolwiek udzielił wymijającej odpowiedzi.

– Nie powiem, ile będę zarabiał. Zawsze dużo się o tym mówiło i sporo przesadzano. Prawdziwe kwoty nigdy nie zostały opublikowane. Takie informacje mogą wpływać na to, jak ludzie mnie postrzegają. Jeśli przeczytają, że jestem najlepiej opłacanym piłkarzem w Europie, będą mnie oceniać inaczej – stwierdził zawodnik.

De Jong trafił do Barcelony w lipcu 2019 roku z Ajaxu za 86 milionów euro. Tymczasem w obecnym sezonie piłkarz wystąpił w ośmiu meczach, notując jedną asystę. Na boisku spędził łącznie 643 minuty.

Czytaj więcej: Flick zatrzymał gwiazdę Barcelony. Raphinha ujawnił kulisy decyzji