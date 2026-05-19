Barcelona pozbędzie się Araujo?! Włoski gigant rozważa transfer

Inter Mediolan ma być zainteresowany piłkarzem FC Barcelony. Jak podaje Sport, jedną z opcji do wzmocnienia obrony jest Ronald Araujo. Agent zawodnika ma doskonałe relację z mediolańskim klubem.

Araujo jedną z opcji na lato dla Interu Mediolan

Inter Mediolan był w tym sezonie bezkonkurencyjny w Serie A, sięgając po 21. w historii mistrzostwo Włoch. W następnej kampanii w drużynie dojdzie do kilku zmian. Z klubem pożegna się m.in. Yann Sommer, Stefan De Vrij i Francesco Acerbi. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość takich graczy jak Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi czy Marcus Thuram.

Podczas letniego okna transferowego Nerazzurri będą chcieli wzmocnić przede wszystkim defensywę. Potrzebny będzie nie tylko nowy bramkarz, ale także środkowy obrońca. Jedną z opcji ma być piłkarz FC Barcelony – Ronald Araujo.

Hiszpański dziennik Sport poinformował, że Araujo trafił na listę życzeń mediolanskiego zespołu. Źródło zaznacza, że kluczową rolę mogą odegrać doskonałe relacje agenta zawodnika z zarządem Il Biscione. W przeszłości brał udział w kilku ważnych transferach. Na ten moment mowa jedynie o zainteresowaniu. Urugwajczyk nie jest przekonany do zmiany barw, ponieważ chciałby zostać w Katalonii. W kontekście jego przyszłości dużo będzie zależało od tego, czy finalnie Balugrana pozyska Alessandro Bastoniego.

Araujo jak wspomniał dziennik Sport to jedna z opcji. W kręgu zainteresowań Interu Mediolan znaleźli się jeszcze Luka Vusković (łączony również z Barceloną), Oumar Solet oraz Tarik Muharemović.