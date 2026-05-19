Widzew i Jagiellonia chcą tego samego snajpera! Wraca temat transferu do Polski

Jagiellonia Białystok spodziewa się odejścia Afimico Pululu i szuka nowego napastnika. Tym samym zawodnikiem interesuje się Widzew Łódź - informuje Rudy Galetti. Już wcześniej był łączony z transferem do Polski.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Afimico Pululu i Jesus Imaz

Jagiellonia i Widzew walczą o Mulahusejnovicia

Jagiellonia Białystok po tym sezonie najprawdopodobniej straci Afimico Pululu. Jej najlepszy strzelec wciąż nie przedłużył wygasającej umowy i wszystko wskazuje na to, że opuści Podlasie. Ma atrakcyjne oferty z innych krajów, więc nie wydaje się, aby dalej miał występować w Ekstraklasie. Oczywiście nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone, a Jagiellonia próbuje przekonać go do pozostania, ale jednocześnie pracuje nad znalezieniem odpowiedniego i jakościowego następcy.

Na radarach znajduje się Nardin Mulahusejnović. To nazwisko, które polscy kibice mogą kojarzyć, bowiem we wcześniejszych okienkach był łączony z Legią Warszawa oraz Pogonią Szczecin. Tym razem snajper ormiańskiego FC Noah jest przymierzany do Jagiellonii. Rudy Galetti ujawnia, że ma ona poważną konkurencję w postaci Widzewa Łódź, który również myśli o takim transferze.

Mulahusejnović w tym sezonie błyszczał przede wszystkim na europejskich boiskach. W Lidze Konferencji uzbierał pięć bramek oraz asystę, dokładając do tego dziewięć trafień w rozgrywkach ligowych.

🚨👀 EXCL | Widzew Łódź and Jagiellonia have shown concrete interest in Nardin Mulahusejnović.



Polish clubs joined the race alongside Partizan Belgrade, who are pushing to sign the Armenian Cup winner with FC Noah, who has 15 G and 4 A this season.



— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 19, 2026

28-latek w Białymstoku mógłby zastąpić Pululu, ale także Sameda Bazdara, który jest tylko wypożyczony. Widzew natomiast w pierwszej kolejności musi się utrzymać, a dopiero później rywalizować o takich zawodników z innymi klubami Ekstraklasy.