Inter – Milan, czyli Derby Mediolanu o panowanie w mieście

Inter - Milan, czyli dwaj odseparowani od siebie bracia, którzy nie pałają do siebie sympatią. Łączy ich jedno - Mediolan - a dzieli znacznie więcej. W niedzielę 23 listopada o godzinie 20:45 staną do rywalizacji, aby udowodnić, że to oni wiodą prymat w mieście.

Derby Mediolanu: Inter i Milan zagrają po raz 245. w historii

Derby della Madonnina, czyli mecz Inter – Milan to nie tylko piłkarskie święto we Włoszech, ale również jeden z najbardziej znanych derbowych pojedynków na świecie. Średnio co pół roku spotkanie dwóch mediolańskich drużyn przyciąga na San Siro kibiców z całego świata. Stawka meczu jest dużo większa niż samo zwycięstwo. To prestiż, chwała, duma, szacunek, pewność siebie i poczucie wyższości nad odwiecznym rywalem. Derby Mediolanu to starcie dwóch tytanów, którzy od wieków dzielą to samo miasto. Gdy wychodzą na murawę San Siro, ziemia pod Mediolanem drży tak, jakby znów budziły się mityczne potęgi.

W niedzielę (23 listopada) o godzinie 20:45 Inter i Milan spotkają się po raz 245. w historii. Do tej pory lepszym bilansem bezpośrednich spotkań może pochwalić się drużyna z niebieskiej części Mediolanu. Natomiast od 22 września 2024 roku Rossoneri kontynuują serię pięciu meczów z rzędu bez porażki w derbach. Nerazzurri ostatni raz wygrali z odwiecznym rywalem 22 kwietnia 2024 roku.

Bilans oficjalnych meczów Inter – Milan:

244 spotkania

91 zwycięstw Interu

77 remisów

82 zwycięstwa Milanu

Sytuacja w tabeli przed Derbami Mediolanu

Listopadowe Derby Mediolanu nie wpłyną w znaczący sposób na układ tabeli Serie A. Na ten moment podopieczni Cristiana Chivu zajmują 1. miejsce z dorobkiem 24 punktów. Z kolei Max Allegri i spółka są tylko o dwa punkty za plecami największego rywala. W przypadku zwycięstwa Rossonerich może dojść do zmiany na fotelu lidera, a jeśli wygrają Nerazzurri ich przewaga w tabeli wzrośnie do pięciu punktów. Po 11. kolejkach obie drużyny rozdziela w tabeli AS Roma, która również uzbierała 24 oczka. Dalsze pozycje zajmują Napoli, Bologna i Juventus. Należy zaznaczyć, że ścisk w tabeli jest ogromny, ponieważ 1. i 6. miejsce dzieli jedynie pięć punktów.

Inter – wyniki

Inter podchodzi do derbowego starcia w nieco lepszej formie niż Milan. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali cztery z pięciu ostatnich spotkań. Trzy zwycięstwa odnieśli w lidze, pokonując Lazio (2:0), Hellas Weronę (2:1) i Fiorentinę (3:0), a do tego dołożyli triumf w Lidze Mistrzów z Kajratem Ałmaty (2:1). Jedyna porażka w ostatnim czasie to przegrany hit Serie A na wyjeździe z Napoli (1:3).

W przypadku Il Biscione trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym sezonie nie idzie im dobrze w starciach z topowymi drużynami. Oprócz porażki z Napoli przegrali również derbowe starcie z Juventusem (3:4). Z drużyn liczących się w walce o tytuł pokonali, na razie tylko AS Romę (1:0). Warto jeszcze dodać, że Inter w ostatnich latach nie potrafi wygrać Derbów Mediolanu. Z pięciu starć udało im się jedynie dwukrotnie zremisować. Niemoc w rywalizacji z Milanem trwa od września 2024 roku.

Milan – wyniki

Milan w trzynastu meczach bieżącego sezonu przegrał tylko raz. Niespodziewanie polegli w starciu z Cremonese, czyli beniaminkiem Serie A w 1. kolejce (1:2). Od tego momentu kontynuują passę jedenastu meczów z rzędu bez porażki. Niemniej jednak zwycięstwa przeplatane są wpadkami w postaci remisów z niżej notowanymi rywalami. Przed listopadową przerwą na kadrę podopieczni Maxa Allegriego podzielili się punktami m.in. z Parmą (2:2) czy Pisą (2:2). Remisem zakończyli również rywalizację z Atalantą (1:1). W pięciu ostatnich spotkaniach wygrali tylko dwa razy, zdobywając trzy punkty w konfrontacji z Romą (1:0) i Fiorentiną (2:1).

Sytuacja kadrowa obu drużyn przed Derbami Mediolanu

Sytuacja kadrowa po obu stronach nie jest najgorsza. Zarówno Milan, jak i Inter nie będą mogli skorzystać z paru zawodników. Natomiast w przypadku Nerazzurrich absencja jednego z nich może okazać się kluczowa. W dzisiejszych Derbach Mediolanu nie zagra na pewno Denzel Dumfries. Holender w meczu z Lazio doznał kontuzji kostki. Ponadto niedostępni będą również Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian i Henrikh Mkhitaryan.

Nieco lepiej wygląda sytuacja Milanu, gdzie Max Allegri ma do dyspozycji wszystkich najważniejszych piłkarzy. Na liście niedostępnych są tylko dwa nazwiska: Santiago Gimenez i Zachary Athekame. Meksykanin ze względu na uraz kostki pauzuje od początku listopada, a Szwajcar wrócił z urazem po zgrupowaniu reprezentacji.

Przewidywane składy na mecz Inter – Milan

Wyjściowe jedenastki na Derby Mediolanu nie powinny być dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Allegri i Chivu postawią na najlepszych możliwych zawodników. W przypadku Interu w składzie dojdzie do dwóch zmian, które wymuszają kontuzje. Na wahadle za Dumfriesa prawdopodobnie zagra Carlos Augusto. Z kolei w środku pola możemy liczyć na występ reprezentanta Polski – Piotra Zielińskiego.

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco – Thuram, Lautaro

Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Leao, Pulisić

Allegri i Chivu przed Derbami Mediolanu

Przed meczem Inter – Milan tradycyjnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem obu trenerów. Cristian Chivu skupił się na aspektach, które mogą przesądzić o zwycięstwie. Jego zdaniem derbowe starcia nie mają faworyta, ale jeśli wykażesz się większą determinacją, motywacją i skupieniem, wtedy szanse na zwycięstwo są większe.

– W derbach nie ma faworyta: szanse są 50 na 50. Trzeba być zdeterminowanym, zmotywowanym, wyczuwać momenty, przechylić sytuacje na swoją korzyść, być bardziej skoncentrowanym, biegać trochę więcej i wygrać kilka pojedynków. Wtedy ma się większe szanse na zwycięstwo – powiedział Cristian Chivu.

Z kolei Max Allegri wychwalał w rozmowie z dziennikarzami drużynę rywali. Podkreślił, że Inter wygrał większość swoich spotkań i jest w dobrej formie. Niemniej jednak zauważył, że Milan to zespół na identycznym poziomie co najbliższy przeciwnik.

– Inter obok Napoli jest faworytem do zdobycia scudetto. Wygrali 11 z ostatnich 12 meczów. Mają zawodników technicznych i silnych fizycznie, jednak derby i tak zawsze rządzą się własnymi prawami. Będziemy musieli zagrać bardzo dobre spotkanie i być bardziej skoncentrowani, czego ostatnio nam brakowało. Inter jest faworytem według bukmacherów? Zaczynamy od 0:0. To silna drużyna w świetnej formie, ale my również tacy jesteśmy – powiedział Max Allegri.

Mecze Interu z Milanem to jak spotkanie dawnych sprzymierzeńców, których los rzucił na przeciwne strony. Każdy gest, potknięcie czy gol staje się częścią historii pisanej na oczach dziesiątek tysięcy widzów. 23 listopada o godzinie 20:45, gdy zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego, będziemy świadkami kolejnego rozdziału Derbów Mediolanu. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta. O zwycięstwie jak to bywa w derbowych meczach, mogą przesądzić aspekty pozasportowe, czyli wola walki, determinacja czy łut szczęścia. Pewne jest natomiast jedno. Emocji na San Siro w niedzielny wieczór nie zabraknie. Przy komplecie kibiców na trybunach zapowiada się spektakl, którego nie zobaczymy nawet w mediolańskiej La Scali.