Inter Mediolan i AC Milan już w niedzielny wieczór zmierzą się w hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Inter – Milan, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór dojdzie do hitowego spotkania w ramach 12. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan podejmie AC Milan. Podopieczni Cristiana Chivu przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Lazio (2:0).

AC Milan natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Rossoneri przed przerwą reprezentacyjną podzielili się punktami w starciu z Parmą Calcio (2:2). Nadchodząca rywalizacja derbowa zapowiada się jednak niezwykle ciekawie, ponieważ mediolańskie zespoły liczą się w walce o Scudetto.

Inter – Milan, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Inter – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Milan, kto wygra?

Inter – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga nawet 3.80.

Inter Mediolan AC Milan 2.20 3.30 3.80 Odds are subject to change. Last updated 23 listopada 2025 20:20

Gdzie oglądać mecz Inter – Milan? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Milan? Spotkanie odbędzie się w sobotę (23 listopada) o godzinie 20:45.

