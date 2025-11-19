Zieliński przed wielką szansą. Włosi zachwycają się Polakiem

Piotr Zieliński ma za sobą bardzo dobre tygodnie w Interze Mediolan. Zdaniem dziennika La Gazzetta dello Sport reprezentant Polski jest faworytem do wyjściowej jedenastki w Derbach Mediolanu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński ma znaleźć się w wyjściowym składzie na mecz Inter – Milan

Piotr Zieliński latem, gdy w Interze Mediolan doszło do zmiany trenera, był łączony z odejściem z klubu. W kontekście następnego przystanku reprezentanta Polski wymieniano Saudi Pro League, Premier League i kilka włoskich drużyn. Ostatecznie pomocnik zdecydował się zostać w zespole Nerazzurrich. Choć z początku miał problem z regularną grą, teraz wychodzi w podstawowym składzie.

Zieliński dużo skorzystał na urazie Henrikha Mkhitaryana, ponieważ to jego miejsce zajął w wyjściowej jedenastce. Niemniej jednak występy 31-latka były na wysokim poziomie, co dało do myślenia obecnemu trenerowi Il Biscione. Wszystko wskazuje na to, że Cristian Chivu w końcu przekonał się do Polaka. We Włoszech są zdania, że Zielu prezentuje najlepszą formę, odkąd trafił do Mediolanu.

Co więcej, La Gazzetta dello Sport uważa, że Zieliński jest faworytem do pierwszej jedenastki Interu na mecz z Milanem w Derbach Mediolanu. Występ będzie zależał od tego, jak Polak będzie czuł się pod względem fizycznym po meczach reprezentacji.

Na ten moment Zieliński rozegrał w tym sezonie 12 spotkań, w których zdobył bramkę i zaliczył asystę. Kontrakt z Interem ma ważny do czerwca 2028 roku. Nerazzurri po 11. kolejkach zajmują 1. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 24 punktów.