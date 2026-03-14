Inter wypuścił z rąk zwycięstwo z Atalantą! Tragedia na Meazza [WIDEO]

Inter zremisował z Atalantą. Przewaga w Serie A niebezpiecznie maleje
Inter Mediolan był zdecydowanym faworytem sobotniego meczu z Atalantą w ramach 29. kolejki Serie A. Początek spotkania szybko to potwierdził. Podopieczni Cristiana Chivu objęli prowadzenie w 26. minucie i kontrolowali przebieg rywalizacji. Na nieszczęście gospodarzy w ostatnim kwadransie Nikola Krstović doprowadził do remisu. W efekcie Nerazzurri zgubili kolejne punkty w Serie A, remisując (1:1).
Pio Esposito, który wpisał się na listę strzelców jako pierwszy, zdobył 5. gola w tym sezonie na włoskich boiskach. Utalentowany napastnik zastąpił w składzie Lautaro Martineza. 20-latek wykończył podanie Nicollo Barelli strzałem po długim słupku.
Gdy Mediolańczycy myśleli, że skromnie, ale wygrają z Atalantą, wtedy do akcji wkroczył Nikola Krstović. Napastnik La Dei dobił futbolówkę do pustej bramki. Był to efekt błędu Dumfriesa, który potknął się, przez co Sulemana został bez krycia i uderzył na bramkę, a Sommer niefortunnie interweniował, wybijając ją pod nogi rywala.
Po remisie z Atalantą przewaga Interu Mediolan w tabeli Serie A niebezpiecznie może zmaleć. Jeszcze niedawno mieli 10 punktów więcej niż Milan. Po porażce w derbach przewaga stopniała do siedmiu punktów. Jeśli Rossoneri wygrają z Lazio, mogą zbliżyć się do Interu na 5 oczek. Kwestia mistrzostwa Włoch wciąż pozostaje więc otwarta.
Inter Mediolan 1:1 Atalanta (26′ Esposito – 83′ Krstović)