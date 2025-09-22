Marotta ostrzegł. Przyszłość Interu w Mediolanie zagrożona

Inter Mediolan opuści miasto? Prezes klubu Giuseppe Marotta ostrzegł, że brak nowej areny może zmusić klub do opuszczenia Mediolanu. San Siro nie spełnia wymogów UEFA i Euro 2032.

Giuseppe Marotta zagroził, że Inter może grać w innym mieście

Inter Mediolan wraz z AC Milanem od dłuższego czasu planują wybudowanie nowych stadionów. Ostatnio na ten temat wypowiedział się prezes Nerazzurrich, nie kryjąc emocji.

– Jako osoba związana z piłką nożną trochę mi wstyd, że muszę się zmierzyć z taką sytuacją. Sport w Mediolanie został zepchnięty na dalszy plan. Nie możemy spełnić kryteriów organizacji finału Ligi Mistrzów na San Siro, a stadion nie otrzymał pozwolenia na organizację Euro 2032 – mówił Giuseppe Marotta cytowany przez Football Italia.

– Wszystko to dzieje się dlatego, że niektórzy ludzie, którzy weszli do polityki 30 lat temu i są bardzo konserwatywni, nie rozumieją, że kluby takie jak Inter i Milan bezwzględnie potrzebują nowego stadionu, który spełnia współczesne wymagania – podkreślił prezes Nerazzurrich.

– Jeśli ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, oba kluby będą zmuszone opuścić miasto. To byłoby straszne dla Mediolanu. Jestem optymistą; widzę, co robi burmistrz i mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży – dodał Marotta.

Stadio Giuseppe Meazza to arena, powstająca w latach 1925-1926. Tymczasem inauguracyjne spotkanie odbyło się z udziałem AC Milan i Interu Mediolan, a górą w tym starciu byli Czarno-niebiescy (6:3). Aktualnie stadion może pomieścić ponad 80 tysięcy widzów.

