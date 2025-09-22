Alonso ujawnił, jak Mbappe zmienia grę Realu Madryt

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Kylian Mbappe

Xabi Alonso o grze Kyliana Mbappe w Realu Madryt

Real Madryt w trakcie kampanii 2025/2026 ma zamiar odzyskać tron i wygrać mistrzostwo La Liga. Aktualnie jest na dobrej drodze, bo ma na swoim koncie 15 punktów, wyprzedzając na pozycji lidera rozgrywek o dwa oczka FC Barcelonę. Tymczasem ostatnio ciekawymi przemyśleniami na temat Kyliana Mbappe i jego roli w trakcie spotkania z Espanyolem podzielił się szkoleniowiec Los Blancos.

– Grał w innej roli. Grał bardziej jako rozgrywający, a my omawialiśmy, czego potrzebujemy z piłką i bez niej. Jego ustawienie na boisku pomogło mu w doskonałych przejściach. Doskonale rozumie piłkę nożną i jeśli mu się coś wytłumaczy, to to wykonuje. Radził sobie bardzo dobrze, a to jest kolejna rola na innej pozycji, jako drugi napastnik – wyjaśnił Xabi Alonso cytowany przez oficjalną stronę internetową Realu.

Madrycka ekipa wygrała w trakcie minionego weekendu piąte z rzędu spotkanie. Swój kolejny mecz Real rozegra we wtorek wieczorem, mierząc się na wyjeździe z Levante. Z kolei już za tydzień Królewscy zmierzą się w derbach z Atletico Madryt.

Mbappe w tym sezonie wystąpił łącznie w pięciu spotkaniach La Liga. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył również jedną asystę. Francuz ma też na swoim koncie dwa trafienia w jednym występie w Lidze Mistrzów przeciwko Olympique Marsylia w tej kampanii.

